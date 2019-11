Mark Forster, Alice Merton, Sido, Rea Garvey und Nico Santos sind sich sicher: Sie schicken ihren besten Kandidaten in das große "The Voice of Germany"-Finale. Aber wer wird 2019 wirklich den Titel mit nach Hause nehmen dürfen und seinen Coach stolz machen?

"The Voice"-Finale 2019 kostenlos im Livestream

Dieses Jahr wird das "The Voice of Germany"-Finale im Livestream auf TheVoiceofGermany.de übertragen. Und das solltest du auf keinen Fall verpassen, denn auch dieses Jahr wird so mancher internationale Star die "The Voice"-Bühne zum Beben bringen.

Dua Lipa, James Arthur, Max Raabe, Dermot Kennedy und Freya Ridings

Im Finale werden die Talente einen Song mir ihrem internationalen Star performen dürfen:

Team Alice: Claudia und Freya Ridings – "Castles"

Team Mark Fidi und James Arthur – "Quite Miss Home"

Team Sido Freschta und Dua Lipa – "Don't Start Now"

Team Rea: Erwin und Dermot Kennedy – "Outnumbered"

Team Nico: Lucas und Max Raabe – "Guten Tag, liebes Glück"

Das große Finale von "The Voice of Germany" am Sonntag, 10. November, um 20:15 Uhr live in SAT.1 und zusätzlich über Livestream auf TheVoiceofGermany.de

Auf TheVoiceofGermany.de findest du auch weitere Infos zu den Coaches und Talenten, sowie alle Folgen und zahlreiche Clips zu dieser Staffel.

