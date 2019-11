Die neunte Staffel "The Voice of Germany" neigt sich nach neun Blind Auditions, vier Battle-Runden, zwei Episoden Sing Offs und dem Halbfinale nun dem Ende zu. Das große "The Voice"-Finale steht bevor! Fünf Talente, die mit einem oder mehreren Buzzern von den Coaches in den Blind Auditions belohnt wurden, haben sich als Finalisten herauskristallisiert.

Die Coaches sind heiß auf den Sieg

Im Studio in Berlin wird am Sonntag, den 10. November 2019, das große Finale stattfinden. Und das alles live in SAT.1. Doch nicht nur die verbliebenen fünf Talente werden gegeneinander antreten. Es wird sich auch zeigen, welcher Coach den Kampf um die beste Stimme Deutschlands, "The Voice of Germany" 2019, gewinnt.

Die Finalisten im Überblick

Weltstar Dua Lipa ist im Finale mit dabei

Von der Final-Show kann aber nicht nur ein Feuerwerk der Show- und Gesangskunst erwartet werden. Auch internationale Top-Stars werden den Talenten zur Seite stehen und mit ihnen performen.

Dazu gehören zum einen der deutsche Sänger Max Raabe sowie der irische Singer-Songwriter Dermot Kennedy. Außerdem der britische Shootingstar Freya Ridings und James Arthur, der selbst durch eine Casting-Show bekannt wurde. Auch Mega-Star Dua Lipa ("One Kiss") wird mit einem der Finalisten auf der Bühne stehen.

Wer wird sich den Titel "The Voice of Germany" 2019 erkämpfen? Das seht ihr am Sonntag, um 20:15 Uhr, live in SAT.1.

