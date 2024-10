Lukas Podolski: Abschiedsspiel von Poldi heute hier live im kostenlosen Stream Free-TV

Heute Abend ändert ProSieben sein Programm für einen der beliebtesten und bekanntesten Sportler Deutschlands. Ab 20:45 Uhr läuft das Abschiedsspiel von Fußball-Weltmeister Lukas Podolski live im TV sowie auf Joyn und ran.de.

Fußball-Weltmeister Lukas Podolski lädt zu seinem letzten Auftritt in seinem Kölner Wohnzimmer ein. Am 10. Oktober 2024, 20:45 Uhr, geht es ins RheinEnergieSTADION. Aus dem ausverkauften Stadion des 1. FC Köln berichtet das "ran Fußball"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff Fuss und Reporterin Andrea Kaiser live auf ProSieben von Poldis Abschiedsspiel.

Wo kann man Poldis Abschiedsspiel heute im kostenlosen Livestream sehen?

Lukas Podolski sein Abschiedsspiel wird heute im kostenfreien Livestream auf Joyn übertragen. Auch das Vorprogramm "TV total Poldi Spezial" siehst du komplett auf Joyn.

Zum Livestream: Die Übertragung startet heute ab 19:45 Uhr HIER KOSTENLOS STREAMEN: Abschiedsspiel Lukas Podolski

"TV total Poldi Spezial": Besonderes ProSieben-Programm heute für einen besonderen Abend

Das Aufwärmprogramm an diesem besonderen Abend übernimmt Sebastian Pufpaff – zu ungewohnter Sendezeit. Im "TV total Poldi Spezial" ab 19:45 Uhr bereitet Puffi die Fußball-Nation auf das historische Spiel vor.

Die ursprünglich am Donnerstag geplante Ausgabe von "The Voice of Germany" läuft schon am Mittwoch, 9. Oktober, 20:15 Uhr auf ProSieben.

Wir freuen uns auf einen großartigen und emotionalen Fußballabend in Poldis Wohnzimmer. Hannes Hiller, ProSieben-Senderchef

"Nicht viele Menschen schaffen es, dass wir unser Programmschema über den Haufen werfen", sagt ProSieben-Senderchef Hannes Hiller. "Lukas Podolski ist einer von ihnen. Für sein Abschiedsspiel rollt die rote Sieben den grünen Teppich aus. Wir freuen uns auf einen großartigen und emotionalen Fußballabend in Poldis Wohnzimmer. Die Spezialausgabe von 'TV total' mit Puffi ist das perfekte Aufwärmprogramm und gibt diesem besonderen Abend den gebührenden Rahmen."

Poldi Abschiedsspiel: Fakten zum heutigen Spiel

Datum: Donnerstag, 10. Oktober

Anstoß: 20:45 Uhr

Ort: RheinENERGIE Stadion (Köln)

Live im Free-TV: ProSieben

Kostenloser Livestream: Joyn, ran.de

Beginn des Livestreams: 19:45 (Vorberichte)

Podolski-Abschied: Diese Spieler sind heute mit dabei

Bisher sind einige Spieler bestätigt. Die meisten sind Mitspieler, mit denen Lukas Podolski 2014 Weltmeister wurde. Außerdem sind Jogi Löw und Hansi Flick als Coaches dabei.

Manuel Neuer (Weltmeister 2014, FC Bayern München)

Per Mertesacker (Weltmeister 2014, Karriereende)

Christoph Kramer (Weltmeister 2014, vereinslos)

Kevin Großkreutz (Weltmeister 2014, Karriereende)

Erik Durm (Weltmeister 2014, Karriereende)

Roman Weidenfeller (Weltmeister 2014, Karriereende)

Joachim Löw (Weltmeister-Trainer 2014)

Hansi Flick (Weltmeister Co-Trainer 2014)

Ist Lukas Podolski eigentlich noch aktiver Spieler

Viele werden sich Fragen: Hat Poldi nicht schon längst aufgehört zu spielen? Weit gefehlt! Lukas Podolski ist immer noch aktiv auf dem Platz. Zwar nicht mehr in Köln, sondern in Polen bei Górnik Zabrze. Sein Vertrag läuft noch bis zum nächsten Sommer. In der von ihm mitgegründeten "Baller League" sagte er im Juli: "Aktuell ist der Stand so, dass ich nach der Saison aufhöre. Aber wenn ich merke, dass ich doch noch Bock habe, spiele ich weiter."

"ran Fußball: Danke Poldi! Danke Köln! – Das Podolski-Abschiedsspiel" am 10. Oktober auf ProSieben

Weitere Infos zur Partie und dem Rahmenprogramm im Stadion und auf ProSieben folgen in den kommenden Wochen auf www.fc.de und ran.de.

Kostenlose Übertragung des Poldi-Abschiedsspiels heute auf dem PC schauen

Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet einfach nicht.