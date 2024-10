"Red Bull Genova Cerro Abajo" - So lief das erste Rennen in Europa: Alle Ergebnisse

Welcome to Europe! Die "Red Bull Cerro Abajo" machte erstmalig Halt in Europa. Alle Highlights und Ergebnisse des Top-Events findest du hier. Auch ein Deutscher schafft es weit nach vorn.

Zum Jubiläum: Die Doku über die "Cerro Abajo" 20 Jahre "Cerro Abajo" - Die Doku jetzt kostenlos im Livestream!

Das Wichtigste in Kürze Seit 20 Jahren wird die "Red Bull Cerro Abajo" bereits in Südamerika ausgetragen. Erstmalig kommt das Event für einen Halt nach Italien.

Nach einem hoch spannenden Rennen sicherte sich Tomáš Slavík den ersten Platz. Juanfer Velez darf sich mit seinem zweiten Platz sogar über die Gesamtsieg der Serie freuen.

+++ Update, 20. Oktober 2024 +++

So ging die erste europäische "Cerro Abajo" aus

Was für ein Kopf-an-Kopf-Rennen in Genua: Der erste "Cerro Abajo"-Halt auf europäischem Boden wurde regelrecht zur Zitterpartie für die Rider auf dem Podium.

Johannes Fischbach übernimmt die Führung

Zunächst hielt sich der Engländer Bernard Kerr auffällig lang an der Spitze, weil einige der lateinamerikanischen Fahrern unter den Erwartungen blieben. Dann die große Überraschung: der einzige deutsche Teilnehmer Johannes Fischbach zauberte einen Eins-A-Run hin und fuhr direkt auf Platz 1 - zur großen Freude von Kommentator Jasper Jauch. Doch wie lang kann sich Fischbach auf dem "Hot Seat" halten?

Boden und Fahrwerke mache den Ridern zu schaffen

Länger als gedacht! Erst Felipe Agurto konnte den Deutschen vom Thron stoßen. Gleich mehrere der aussichtsreichsten Fahrer taten sich sichtlich schwer mit den unterschiedlichen Untergründen Genuas. Kaum ein anderer "Cerro Abajo"-Austragungsort hat so viele verschiedene Beläge und Boden-Beschaffenheiten.

Der Brasilianer Roger Vieira lag lange auf Titelkurs, bis er in der vierten und letzten Section einfach zu viel pushte und auf einem sehr schnellen Staircase-Abschnitt stürzte. Neben dem Untergrund selbst blieben laut Experten Jasper Jauch einige Fahrer vor allem wegen nicht optimal abgestimmten Fahrwerken unter Niveau.

Slavík vorne, Velez holt Gesamtsieg, Platz 5 für Fischbach

Schließlich fuhr MTB-Legende Tomáš Slavík die Bestzeit ein und gewann die erste "Cerro Abajo" auf europäischem Boden. Auch Juanfer Velez darf sich über einen sehr guten zweiten Platz freuen und gewann damit die 2024-Gesamtwertung der "Cerro Abajo". Johannes Fischbach wurde am Ende Fünfter, ein großer Erfolg für den 36-Jährigen.

Die Top 5 im Überblick

Tomáš Slavík (CZE), 2:42.505 Min. Juanfer Velez (COL), 2:42.982 Min. | +0.477 Sebastian Holguín (COL), 2:45.888 Min. | + 3.383 Felipe Agurto (CHI), 2:46.022 Min. | + 3.517 Johannes Fischbach (GER), 2:46.607 Min. | + 4.102

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Die "Cerro Abajo" kommt nach Genua!

Unendliche Stufen, verwinkelte Gassen und atemberaubende Jumps. Ungefähr so kann man die "Cerro Abajo" beschreiben. Bereits seit 20 Jahren stürzen sich die härtesten Downhill-Rider der Welt engste Großstadt-Gassen hinunter. So wurden einige Treppen-Absätze und Hinterhöfe Latein-Amerikas zum Schauplatz der internationalen Mountainbike-Szene. Die bisherigen Austragungsorte hießen Valparaíso in Chile, Medellín in Kolumbien und Guanajuato in Mexiko.

Erstmalig kommt das Event nun nach Europa, genauer gesagt nach Genua, Italien. Am Sonntag, 20. Oktober, stürzen sich die wagemutigen Athleten ab 15:15 Uhr endlose Stufen-Reihen hinunter und schlängeln sich durch die engsten Gässchen Liguriens.

"Cerro Abajo" kostenlos im Livestream schauen Streame das Extrem-Event am 20. Oktober ab 15:15 Uhr

Alle Infos über den neuen Standort

Warum eigentlich Genua? Ganz einfach: Die Topografie der Hauptstadt Liguriens scheint wie gemacht für urbane Downhill-Exzesse! Knapp 250 Höhenmeter können innerstädtisch von den Hügeln der Stadt bis an Mittelmeer zurückgelegt werden. Die zwei Kilometer umfassende Rennstrecke führt einmal quer durch die Altstadt und beinhaltet 17 ehrfürchtige Obstacles. Auf der Route sind prinzipiell Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h möglich.

It'll be an exceptional event, out-of-the-ordinary, in a wonderful city! Diego Caverzasi, MTB-Profi

Im Clip: Tomáš Slavík macht im Promo-Video Genua mit dem Bike unsicher

Mountainbiking in der Metropole

Doch die Durchführung des Innenstadt-Rennens in einer Metropole mit mehr als einer halben Million Einwohner:innen setzt natürlich einiges an Planung voraus. Viele der Obstacles können erst sehr kurzfristig aufgestellt werden, damit das Leben der Bevölkerung nicht zu sehr eingeschränkt wird.

Der italienische Pro-Mountainbiker Diego Caverzasi war maßgeblich an der Planung beteiligt und kennt die Details: "Building a city route was quite a challenge because some of the features are complicated and most of the structures will only be installed at the last minute. The most difficult aspect has been the timing of set-up and dismantling as we're in the heart of a city."

"Genova Cerro Abajo" 2024: Wenn eine Großstadt zur Rennstrecke wird 1 / 4 © Red Bull / Gabriele Seghizzi Bei der "Cerro Abajo" geht es nur in eine Richtung: bergab! Und das über möglichst zehrende Treppenabsätze und schwindelerregende Obstacles. © Red Bull / Gabriele Seghizzi Tomáš Slavík bahnt sich seinen Weg durch die Innenstadt Genuas. © Red Bull / Gabriele Seghizzi Harter Untergrund. Die "Cerro Abajo" wurde weltberühmt aufgrund ihres roughen Terrains. Wer hier stürzt, kommt selten ungeschoren davon. © Red Bull / Gabriele Seghizzi Dieser Ausblick! Genua liegt im hügeligen Ligurien. Das naheliegende Finale Ligure gilt berechtigterweise als das europäische Bike-Paradies.

Das sind die Rider

Zur ersten europäischen "Cerro Abajo" sind 32 Athleten gemeldet, darunter Legenden wie der World-Cup- und Crankworxs-Gewinner Tomáš Slavík.

Natürlich dürfen auch die latein-amerikanischen Gäste nicht fehlen. Aus Brasilien ist der "Cerro Abajo"-Gewinner Valparaísos, Lucas Borba, dabei. Und auch Guanajuato-Gewinner Juanfer Vèlez lässt sich nicht lumpen und reist aus seinem Heimatland Kolumbien an. Alle drei Rider dürften beim Kampf um das Podium eine wichtige Rolle spielen.

Einen besonders nicen Shot lieferte übrigens Tomáš Slavík auf seinem Instagram-Kanal. Die Vielfalt der Urban-Downhill-Racing-Fans ist einfach grenzenlos!

Japser Jauch als Experte geladen

Nicht nur die Fahrer gehören zu den Besten ihrer Zunft. MTB-Profi Jasper Jauch wird das Rennen erneut kommentieren. Der szenebekannte Strahlemann ist derzeit einer der gefragtesten Experten, wenn es um die Fahr- und Kurventechnik sowie die Wahl der perfekten Line geht. Der ehemalige iXS-Champion kennt sich bestens aus, wenn es darum geht, seinen Bock abgebrüht und verspielt den Berg runter zu bugsieren.

Die erste europäische "Red Bull Cerro Abajo" siehst du am Sonntag, 20. Oktober, ab 15:15 Uhr