"WWE Bad Blood" 2024 im kostenlosen Livestream und im Free-TV sehen - Auf ProSieben MAXX

ProSieben MAXX überträgt den nächsten WWE-Großevent kostenlos im Free-TV: "WWE Bad Blood" 2024 wird am Tag nach der Live-Austragung in voller Länge auf dem Sender und auf Joyn zu sehen sein. Hier erfährst du alles über die Übertragung, zu welcher Uhrzeit "WWE Bad Blood" in Deutschland zu sehen ist und wie sich die Match Card zusammensetzt.

Das Wichtigste in Kürze "WWE Bad Blood" findet am Samstag, 5. Oktober, in der State Farm Arena in Atlanta, Georgia, statt

ProSieben MAXX und Joyn übertragen das Premium-Live-Event einen Tag später kostenlos und in voller Länge.

Die Startzeiten und die deutschen Kommentatoren der Shows stehen bereits fest.

Uhrzeit und Livestream in Deutschland: Das musst du über die Übertragung auf ProSieben MAXX wissen

ProSieben MAXX und Joyn zeigen am Sonntag, 6. Oktober 2024, "WWE Bad Blood" im Free-TV oder kostenlos im Livestream. Um 22:05 Uhr geht's los, die Übertragung ist bis 2 Uhr geplant. Die deutschen Kommentatoren Holger Böschen und Walandi Tsanti sitzen am Mikrofon.

"WWE Bad Blood" 2024 kostenlos im Livestream Livestream Die Übertragung startet am 6. Oktober um 22:05 Uhr

Zuletzt waren auch "WWE Money In The Bank", der "WWE SummerSlam" und die Deutschland-Show "WWE Bash in Berlin" auf ProSieben MAXX und Joyn in voller Länge zu sehen. Ein Zeichen der engen Partnerschaft von ProSieben MAXX mit der Wrestling-Liga WWE (World Wrestling Entertainment).

"WWE Bad Blood" 2024: Das ist die Match Card

Liv Morgan (c) vs. Rhea Ripley um die Women's World Championship. "Dirty" Dominik Mysterio schwebt in einem Käfig über dem Ring.

Damian Priest vs. Finn Bálor

CM Punk vs. Drew McIntyre (Hell in a Cell Match)

Nia Jax (c) vs. Bayley um die WWE Women's Championship

Cody Rhodes und Roman Reigns vs. The Bloodline (Solo Sikoa und Jacob Fatu) (mit Tama Tonga und Tonga Loa)