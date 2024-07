Das nächste Wrestling-Großevent kommt zu ProSieben MAXX: Nach "WWE Money in the Bank" überträgt der Sender ein weiteres WWE-Premium-Live-Event. Das ist bereits über die Übertragung und die Matches des "SummerSlam 2024" bekannt.

Das Wichtigste in Kürze Am Samstag, 3. August 2024 findet der "SummerSlam" in Cleveland, Ohio, statt.

Die ersten Matches stehen bereits fest.

Ebenfalls fix ist, dass ProSieben MAXX den WWE-Premium-Live-Event übertragen wird.

WWE-Kommentator hypt "SummerSlam" auf ProSieben MAXX

Der deutsche WWE-Kommentator Sebastian Hackl verkündete die frohe Botschaft am Mittwoch in den sozialen Medien: "Wir zeigen den #SummerSlam auf #ProSieben MAXX. Die Ausstrahlungsdaten werden noch bekannt gegeben."

Die Fan-Reaktionen fallen natürlich überwiegend positiv aus. "Wow, sauber. Es bewegt sich endlich was in Wrestling-Deutschland. Mega!", schreibt einer. "Wow einfach klasse, dass Pro7 Maxx jetzt auch die Großveranstaltungen zeigt und jeder es sehen kann. Jeder Wrestling-Fan wird sich darüber sehr freuen", ein anderer.

Wann der "SummerSlam" genau auf ProSieben MAXX zu sehen ist, ist noch offen. Fakt ist, dass die Wrestling-Großveranstaltung mit den Stars von "Raw" und "Smackdown" am Samstag, 3. August 2024 live in den USA in Cleveland, Ohio, stattfindet.

Zuletzt hatte der Sender bereits "WWE Money in the Bank" kostenlos im Free-TV übertragen - knapp 24 Stunden nach Live-Austragung des Events.

Vier Matches sind fix: Was ist mit Roman Reigns?

Die ersten Matches für den "SummerSlam" stehen bereits fest. Hier ist die vorläufige Matchcard für den 3. August:

Cody Rhodes (Champion) gegen Solo Sikoa um die Undisputed WWE Championship

Bayley (Champion) gegen Nia Jax um die "WWE Women's Championship

Damian Priest (Champion) gegen den Österreicher Gunther um die WWE World Heavyweight Championship

Liv Morgan (Champion) gegen Rhea Ripley um die Women's World Championship

Es wird zudem erwartet, dass auch WWE-Superstar Roman Reigns zum "SummerSlam" zurückkehrt und dort eine Rolle spielt. Welche genau, ist noch offen.

Und was ist mit seinem Cousin, Hollywood-Star Dwayne "The Rock" Johnson? Wird auch er dabei sein? All diese Fragen werden sich spätestens am 3. August klären. Auf ProSieben MAXX könnt ihr das Spektakel dann ansehen - kostenlos im Free-TV.