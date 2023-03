Designertaschen als neuer Hingucker im Haar? Die Ideen werden immer ausgefallener und vor allem teurer. Wo und von wem dieser neue Haarschmuck präsentiert wurde, erfahrt ihr hier.

Pariser Fashionweek: Kelly Bags als neuer Haarschmuck

Die beiden Influencerinnen und Schwestern Snehal und Jypti Babani fielen bei der Präsentation der neuen Hermès-Kollektion bei der Pariser Fashionweek durch ein besonderes verrücktes Haaraccessoire auf. Die beiden trugen kleine Kelly Bags in ihren streng zurückgenommenen Low Buns und unterstrichen damit voll und ganz den Fokus der Kollektion, die im Zeichen von Sinnlichkeit der Haare stand. Die Influencer-Schwestern griffen für diesen besonderen Haarschmuck auch ziemlich tief in die Tasche. Denn die Taschen für die Haare können je nach Angebot, online für satte 3000 Euro bis 9000 Euro erworben werden - doch etwas mehr als ein Haargummi.

Die kleinen Handtaschen als Wertanlage kaufen? Hier solltet ihr für ein besseres Preisleistungsverhältnis auf größere Designerhandtaschen zurückgreifen. Hier erfahrt ihr, wie eure Designer Tasche zur lukrativen Geldanlage wird.

Weitere ausgefallene It-Pieces

Auch die Taschen von Gucci präsentierten die Influencerinnen bei der Louis Vuitton Sommer Show in Paris und fielen mit ihrem außergewöhnlichem Haar-Style auf. Auch andere crazy Haristyles wie Mini- Handtaschen in Zitronen- oder Karottenform finden bei den beiden ihren Platz im Haar.

Lasst euch hier von den beiden inspirieren...

Atemberaubende und preiswertere Alternative

Ob die Tasche fürs Haar der neue Hingucker fürs Frühjahr wird oder einfach der teuerste Haargummi der Welt ist, werden wir sehen. Wenn euch der Hairstyle überzeugt hat, ihr aber nicht so viel Geld dafür ausgeben wollt, dann haben wir die perfekten Selfmade Alternative für euch. Einfach online nach ausgefallenen kleinen It-Pieces suchen. Es eignet sich alles in Miniaturgröße vom Kuscheltier bis hin zum kleinen Sneaker. Dann einfach euren neuen Haarschmuck mit einem Haargummi an eurem Zopf befestigen oder mit einer Nadelnadel am Pferdeschwanz feststecken. Damit verzaubert ihr im Handumdrehen alle mit eurem coolen Look. Noch dazu die preiswertere Alternative und trotzdem todschick.