Auch mal wieder Kind sein? Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen und Co. kostenlos auf Joyn streamen

Wer macht es sich sonntags auch gern gemütlich auf der Couch? Vor allem im Herbst gibt es doch nicht Schöneres, als unter einer Wolldecke und mit einer heißen Schokolade alte Kinderfilme zu schauen - das gilt natürlich für Groß und Klein.

"Das sind Bibi und Tina, auf Amadeus und Sabrina. Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind." Auch gerade im Kopf mitgesungen? Unsere liebsten Serien und Filme aus unserer Jugend werden wir wohl nie vergessen. Umso schöner ist es, wenn man es sich mal wieder auf dem Sofa gemütlich macht und einen kleinen Serien- und Film-Marathon der anderen Art veranstaltet. Natürlich lieben wir Spannung und Action, aber nichts lässt einen so entspannen wie die Hits aus unserer Kindheit. Die beste Nachricht: Auf Joyn kannst du einige der beliebtesten Klassiker kostenlos streamen. Und wer selbst schon Nachwuchs hat, macht einen gemütlichen Familiennachmittag draus.

Bibi Blocksberg zu Hause streamen

Bibi Blocksberg streamen

Sie ist die wohl beliebteste Hexe Deutschlands. Ursprünglich wurde Bibi Blocksberg als Hörspielserie kreiert und umfasst mittlerweile 154 Folgen. Aufgrund des riesigen Erfolgs wird die Geschichte der kleinen Hexe mittlerweile auch als TV-Serie und in mehreren Kinofilmen erzählt. Mit ihrer frechen und mutigen Art hat sich Bibi schon früh in die Herzen ihrer Fans gehext. Bei Joyn kannst du nicht nur sieben Staffeln der Serien schauen, sondern auch den Film "Eene meene eins, zwei, drei", in dem gleich drei ihrer spannendsten Abenteuer erzählt werden.

Benjamin Blümchen hier streamen

Benjamin Blümchen auf Joyn

Ebenso wie die Story um Bibi Blocksberg spielt auch die Geschichte von Benjamin Blümchen im fiktiven Neustadt. In der zweiten Folge von Bibi Blocksberg wird der Elefant aus dem Neustädter Zoo sogar erwähnt. Ebenfalls als Hörspielserie entwickelt, sind die Fernseh-Episoden und die Filme rund um Benjamin Blümchen mittlerweile echte Klassiker. Sie erzählen von den Abenteuern, die der sprechende Elefant gemeinsam mit seinem besten Freund Otto erlebt. Eine weitere echte Ikone der Serie, die wohl jede:r kennt, ist Karla Kolumna, die rasende Reporterin. Sie fasst auf jeden Fall perfekt zusammen, was wir von den Serien-Folgen und Benjamin Blümchen-Filmen auf Joyn halten: Einfach sensationell!

Ganze Folgen Bibi und Tina

Jetzt auf Joyn: Bibi und Tina

Als Ableger von Bibi Blocksberg war auch Bibi und Tina ein Riesenerfolg. Vor allem Pferde-Fans kommen hier auf ihre Kosten, da die Serie auf dem Martinshof, dem Reiterhof der Familie Martin, spielt. Die zweite Hauptfigur ist neben Bibi ihre beste Freundin Tina Martin. Von Wettreiten über erste Liebeleien bis zu kleinen Abenteuern - die Geschichten auf dem Martinshof machen einfach Spaß beim Zuschauen.

Wer jetzt Lust auf noch mehr Highlights aus seiner Kindheit hat, sollte unbedingt bei Joyn vorbeischauen und in den zahlreichen Serien und Filmen stöbern. Neben den oben genannten Klassikern findest du auch noch Favoriten wie "Urmel aus dem Eis", "Spongebob", "Die Glücksbärchis" und viele weitere Gute-Laune-Garanten.