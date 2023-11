Adriana Lima: Was ist mit ihrem Gesicht passiert? Jetzt spricht das Model Klartext!

Adriana Lima (42) ist eines der erfolgreichsten Models der Gegenwart, verdient angeblich rund zehn Millionen Dollar im Jahr, und ist seit 2010 der "Chef-Engel" des Unterwäscheherstellers Victoria's Secret. Aber auch die Schönsten der Welt sind fiesen Kommentaren ausgesetzt ...

"Familienausflug!", lautete am vergangenen Dienstag das Motto im Hause Lima. Das aus Brasilien stammende Topmodel besuchte mit ihrem Freund, dem Filmproduzenten Andre Lemmers, die Premiere von "Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes" in Los Angeles. Mit dabei die beinahe komplette Rasselbande: Sienna und Valentina, die Töchter von Adriana Limar aus ihrer Ehe mit dem Basketball-Profi Marko Jarić, sowie Miah und Lupo, die Kinder von Lemmers. Nur das gemeinsame Kind beider blieb zu Hause: Der Junge ist noch zu klein für Kino, er ist erst ein Jahr alt.

Die Familie lief über den roten Teppich und posierte gemeinsam für die Kameras - und damit begann das Drama.

"Fans" unterstellen Adriana Lima missglückte Schönheits-OP

Das gemeinsame Foto schlug im Internet hohe Wellen. Ihr Fans wunderten sich über ihr vermeintlich geschwollenes Gesicht, das sich vom "gewohnten" Aussehen deutlich unterschied. "Ich hätte nicht gedacht, dass das dieselbe Person ist", schrieb ein User auf "X".

Einige Fans sorgten sich. "Oh nein! Was hat sie mit ihrem Gesicht gemacht? Und warum? Sie war vorher perfekt", reagierte eine entsetzt. Schnell machten Gerüchte über eine missglückte Schönheits-OP die Internet-Runde. "Nicht nur Fox-Eyes, sondern auch die Nase hat Lima sich machen lassen", stellte ein Kommentator in den Raum. Ein anderer vermutete: "Sie hat nur zugenommen, mehr nicht."

Adriana Lima: "Das ist das Gesicht einer Mutter"

Nun reagiert Adriana Lima auf die digitale Aufregung. Aus ihrer Küche heraus setzte sie - ungeschminkt - eine Instagram-Story ab: "Das ist das Gesicht einer müden Mutter einer Teenager-Tochter, zweier Kinder kurz vor der Pubertät, eines aktiven Jungen, eines Einjährigen, der gerade Laufen lernt, und dreier Hunde. Danke für euer Interesse."

Ihre Reaktion wurde von ihren Fans gefeiert. "Sie ist ein Mensch. Sie ist eine Mutter. Wir entwickeln uns weiter und unsere Körper auch", schrieb eine Userin. Eine andere meinte, die von Adriana Lima dargestellte "Realität des Lebens einer Mutter, die mit der Erziehung von Kindern und der Führung eines Haushalts zurechtkommen muss" sei absolut inspirierend.