Baby-News aus Hollywood: Suki Waterhouse und Robert Pattinson werden erstmals Eltern!

Seit fünf Jahren sollen sie ein Paar sein, nun gibt es Nachwuchs: Robert Pattinson und Suki Waterhouse werden Eltern, wie die Schauspielerin selbst nun verkündete.

Anzeige

Suki Waterhouse (31), die Partnerin von Hollywood-Star Robert Pattinson (37), ist schwanger. Die Schauspielerin und Sängerin verkündete die Neuigkeiten während ihres Auftritts beim Corona Capital Festival in Mexiko, wie unter anderem "The Hollywood Reporter" berichtet.

"Ich funkle heute besonders, weil ich dachte, es könnte euch von etwas anderem ablenken", sagte sie dem Bericht zufolge in Bezug auf ihr Outfit, ein glitzerndes rosa Minikleid, unter dem ihr Babybauch zum Vorschein kam. "Ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert", fügte sie hinzu und startete dann ihren Auftritt.

Im Clip: Alle Infos zu der Baby-News von Robert und Suki

Anzeige

Anzeige

Seit 2018 sind Suki Waterhouse und Robert Pattinson zusammen

Suki Waterhouse, die zuletzt in der Amazon-Prime-Video-Serie "Daisy Jones & the Six" mitspielte, soll seit 2018 mit Robert Pattinson liiert sein. Das Paar feierte im Dezember 2022 sein Debüt auf dem roten Teppich, damals kamen sie gemeinsam zur Herbstmodenschau von Dior Men in Ägypten. Es folgte ein Auftritt bei der Met Gala 2023, wo sie im Mai ebenfalls gemeinsam über den roten Teppich liefen.

Im Oktober hatte Suki Waterhouse verraten, dass das Paar seit einem halben Jahr auch zusammenlebt. "Ich war beim Umzug nicht dabei, also wurde alles in Kisten verpackt und verschickt", erinnerte sich die Schauspielerin im "Driven Minds: A Type 7"-Podcast von Gillian Sagansky. Sie fügte hinzu, dass sogar die Trennung von ihren Pflanzen eine persönliche Herausforderung gewesen sei, "weil ich jetzt mit meinem Freund zusammengezogen bin, während ich früher immer allein gelebt habe".

Die öffentlichkeitsscheuen Schauspieler sprechen nur selten über ihr Liebesleben. "Ich bin schockiert, dass ich mit jemandem seit fast fünf Jahren so glücklich bin", sagte Waterhouse dennoch vor wenigen Monaten in einem Interview mit der "Sunday Times".

"Ich bin immer unglaublich aufgeregt, wenn ich seinen Namen auf meinem Handy sehe, und ich glaube, er empfindet dasselbe für mich", verriet sie. "Wir haben uns immer so viel zu sagen, und ich finde ihn total witzig".