Cora Schumacher ändert ihre Meinung: Der Nachname bleibt doch

Unter ihrem Mädchennamen Caroline Brinkmann wolle sie zukünftig auftreten, hatte Cora Schumacher erst kürzlich verkündet. Nun die Kehrtwende: Sie behält den Nachnamen ihres Ex-Mannes Ralf Schumacher doch! Über ihre Beweggründe sprach sie nun in einer Instagram-Story.

Seit Wochen beherrschen Cora (47) und Ralf Schumacher (49) die Schlagzeilen der Boulevard-Presse - und das mehr als neun Jahre nach ihrer Trennung! Grund ist das Coming-out des ehemaligen Profi-Rennfahrers, das seine Ex-Frau bestürzt kommentierte.

Caroline oder Cora, das ist hier die Frage ...

Um die Vergangenheit hinter sich zu lassen, dachte Cora Schumacher öffentlich über ein neues Image nach - inklusive Namenswechsel. In der Talkrunde "Ich bin ein Star - Die legendäre Stunde danach" ließ sie sich bereits als Cora respektive Caroline Brinkmann vorstellen und kündigte an, "alles noch mal von ganz vorn anfangen" zu wollen. Nun aber der Rückzieher in einer Instagram-Story: Sie werde ihren Namen behalten: "Jetzt erst recht, jetzt erst recht. Jetzt, wo sich alle darüber aufregen."

Denn der habe sie "genug Leid und Kummer gekostet und Cora Schumacher ist meine Marke, die ich mir eigenständig aufgebaut habe." Daher werde sie den Namen zumindest in der Öffentlichkeit nicht ändern: "Den Gefallen werde ich Ralf nicht tun, nein!"

Supermarkt-Flirt bringt Cora Schumacher auf andere Gedanken

Einen anderen Gefallen dann aber doch: Anstatt sich weiter auf das Liebesleben ihres Ex zu konzentrieren, scheint sie Lust zu haben, sich selbst wieder auf dem freien Markt umzugucken. Und "Markt" ist dabei glatt wörtlich zu nehmen! Denn ein erstes Aufblitzen neuer Flirt-Lust hatte es für den Reality-Star beim Einkaufen gegeben: Gerade sei sie auf dem Parkplatz ihres "Lieblings-Supermarktes", erzählte Cora Schumacher ihren Follower:innen, habe mit ihrer Assistentin telefoniert und zunächst gar nicht bemerkt, "dass neben mir ein total attraktiver, netter Mann steht und mich die ganze Zeit anlächelt".

Sie habe "keine Ahnung, ob der verheiratet war", aber dennoch gab Schumacher der kleine Flirt Aufschwung: "Ich fand's auf jeden Fall gut, dass ich mal wieder jemanden gut fand." Sie werde nun wohl öfter "um ca. 18 Uhr immer einkaufen gehen. Vielleicht lächelt er ja nochmal! Ich war natürlich viel zu feige, irgendwas zu sagen. Ich weiß auch schon gar nicht mehr wie das geht - Flirten. Was macht man? Ich glaube, ich hätte viel zu viel Angst, mir einen Korb einzuholen." Sie sei "echt voll raus aus diesem Dating-Ding".