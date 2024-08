Detlev Redinger ist tot: "Hausmeister Krause"-Star stirbt mit 75 Jahren

Er wurde als stotternder Vereinskollege Herbert Fink in "Hausmeister Krause - Ordnung muss sein" bundesweit bekannt. Nun ist der Schauspieler und Sprecher Detlev Redinger im Alter von 75 Jahren verstorben. Sein Kollege Tom Gerhardt findet rührende Worte.

Eine Stotterzeile macht Detlev Redinger berühmt

Die Fans von "Hausmeister Krause" trauern: Schauspieler und Sprecher Detlev Redinger ist verstorben.

Als bester Freund von Dieter Krause und Vereinsmitglied im "Dackelklub" stotterte er sich als Herbert Fink, insbesondere mit der Zeile "C-C-C-Carmen" in die Herzen der Zuschauer:innen.

Die Serie war von 1999 bis 2010 auf SAT.1 zu sehen und avancierte zum kultigen Quotenhit - auch dank Redinger. Sein Kollege und Freund Tom Gerhardt (Dieter Krause in der Serie) gedenkt ihm mit rührenden Worten:

Seine Rolle als 'Herbert' bei 'Hausmeister Krause' hat er nicht nur geliebt, sondern mit Leib und Seele gespielt. Er war ein klasse Schauspieler Tom Gerhardt

"Die beste Entscheidung meines Lebens"

Für sein Leben als Schauspieler wurde seine Rolle in "Hausmeister Krause" Fluch und Segen zugleich: "Ich war durch die Figur abgestempelt." Erhoffte Folgeangebote blieben trotz seiner Beliebtheit und des Erfolgs aus. Trotzdem sei es "eine der tollsten Zeiten seines Lebens" gewesen.

Neben kleineren Auftritten im "Tatort" (1996), "Alarm für Cobra 11" oder "Siegfried", war Redinger auch als Sprecher zu hören. 2013 verlieh er seine Stimme im Kinder-Animationsfilm "Ritter Rost" und "Ritter Rost 2". Daneben war er auch bis ins höhere Alter am Theater zu sehen.

Tom Gerhardt erinnert sich an seinen Kollegen als leidenschaftlichen Theaterschauspieler: "Ich hätte ihn so gerne in meinem Theaterstück 'Du lebst nur zweimal' als 'Herbert' dabei gehabt. Als ich ihn gefragt habe, hat er aber schweren Herzens nein gesagt, weil er bereits gesundheitlich angeschlagen war", erzählt der Schauspieler gegenüber Express.de

