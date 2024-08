"Grey's Anatomy"-Star Jessica Capshaw  offenbart ihren herzzerreißenden Verlust

"Grey's Anatomy"-Star Jessica Capshaw (47) hatte eigenen Angaben zufolge vor der Geburt ihres vierten Kindes eine Fehlgeburt. Das machte sie jetzt in ihrem Podcast öffentlich.

Anzeige

"Ich war so glücklich, als ich schwanger wurde, und ich hatte vorher nie Probleme mit dem Schwangerwerden", erzählte die Schauspielerin in ihrem Podcast "Call It What It Is". Bei einem Ultraschalltermin in der zehnten Woche war dann jedoch kein Herzschlag mehr festzustellen.

Die Situation sei für sie "sehr schockierend und zutiefst traurig" gewesen, schildert die Schauspielerin. Sie habe sich zunächst vollkommen überfordert gefühlt.

Anzeige

Anzeige

Jessica Capshaw hat vier Kinder

Capshaw, die in der Fernsehserie "Grey's Anatomy" die Ärztin Arizona Robbins spielt, hat mit ihrem Ehemann Christopher Gavigan vier Kinder. Ihr Sohn ist 16 Jahre alt, ihre drei Töchter sind acht, zwölf und 13 Jahre.