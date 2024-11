Große Sorge um Camilla: Die Königin sagt alle Termine ab

Royal-Fans sind in großer Sorge. Queen Camilla muss sich wegen einer Erkrankung schonen und sämtliche Termine für diese Woche absagen.

Wie der Buckingham-Palast jetzt in einer Mitteilung erklärt, leide Königin Camilla an einer Infektion der Atemwege. "Ihre Majestät muss sich daher mit großem Bedauern von ihren Verpflichtungen für diese Woche zurückziehen", heißt es in dem Statement. Die Ehefrau von König Charles III. erhole sich derzeit zu Hause und stehe unter ärztlicher Beobachtung.

Viele Termine muss Camilla durch ihre Krankheit sausen lassen - darunter einen Empfang der britischen Medaillengewinner:innen der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele von Paris.

Camilla hoffe aber, dass sie bis zum "Remembrance Sunday" am kommenden Wochenende wieder fit sei. Am Sonntag finden in Großbritannien viele Gedenkfeiern statt, um an die Gefallenen der Weltkriege zu erinnern. Es ist einer der wichtigsten Termine in den Kalendern der Royals.

Hat sie sich im Ausland angesteckt?

Camilla und Charles waren zuletzt von einer Auslandsreise zurückgekehrt. Das britische Königspaar hatte sich in Australien und dem Pazifikstaat Samoa aufgehalten. Danach machten Charles und seine Ehefrau einen privaten Zwischenstopp in einem indischen Ayurveda-Resort. Ob sich Camilla während der Reise angesteckt hat, ist bislang jedoch unklar.