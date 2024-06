Liebes-Gerüchte bei den "Maxton Hall"-Stars: Sind Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten verliebt?

In der neuen Serie "Maxton Hall" verdrehen Damian Hardung (25) und Harriet Herbig-Matten (20) einander den Kopf. Viele Fans fragen sich, ob sie auch privat ein Liebespaar sind. Denn bei einer Pressekonferenz haben sie sich - vielleicht - verplappert.

Der Hype um "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" ist groß. Seit dem Sendestart Anfang Mai begeistert die Lovestory zwischen Ruby (Herbig-Matten) und James (Hardung) die Fans in den sozialen Medien. Ruby ist eine brave, gutherzige Streberin aus einfachen Verhältnissen, James ein schnöseliger, verwöhnter Frauenheld aus millionenschwerem Elternhaus. Weil sich die Gegensätze anziehen (und ein pikantes Geheimnis beide aneinander schweißt), kommen sie einander immer näher, obwohl sie sich anfangs eigentlich gar nicht ausstehen können.

Die Fans fragen sich: Haben die beiden Darsteller Damian und Harriet längst auch privat zusammengefunden?

Hat das Wort "Boyfriend-Hoodie" das Liebespaar verraten?

Die Zuschauer:innen lieben Damian und Harriet nicht nur als filmisches Liebespaar. Bei Presseterminen, in Interviews und auf gemeinsamen Instagram-Posts zur Serie wirken der "Club der roten Bänder"-Star und die "Bibi & Tina"-Darstellerin derart vertraut, dass im Netz ausgiebig diskutiert wird, ob die beiden längst auch privat zusammen sind.

Befürworter:innen der These greifen als Hauptargument auf eine Szene bei einer Pressekonferenz im März zurück. Bei dem Termin zur Vorstellung der Serie wurden die beiden auch gefragt, ob sie denn schon mal ein Requisit vom Set mitgenommen hätten. Harriet antwortet: "Damian, du hattest immer so einen grauen Hoodie an. Den hatte ich dann irgendwann."

Im Youtube-Clip ist deutlich zu sehen, wie beide grinsen. Damian sagt fast seufzend "Boyfriend-Hoodie", Harriet wiederholt das Wort lächelnd und verdreht fast schüchtern ein bisschen die Augen. Als würde sie sich bewusst, dass sie sich da gerade verplappert haben könnte.

Fans feiern: Zweite Staffel von "Maxton Hall" kommt!

Trotzdem bleibt wohl vorerst der Wunsch der Vater des romantischen Gedankens. Weder Damian noch Harriet haben bislang etwas über ihren Beziehungsstatus verlauten lassen. Trotzdem können sich die Fans freuen: Eine zweite Staffel wurde bereits beschlossen. Schriftstellerin Mona Kasten hat ihre Romanvorlage sogar als Trilogie angelegt. Es wird also noch reichlich Ruby und James geben - und auch Harriet und Damian ...