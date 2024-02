Oscars: Margot Robbie spricht über ihre "Barbie"-Pleite

Nachdem "Barbie"-Hauptdarstellerin Margot Robbie (33) und Regisseurin Greta Gerwig (40) nicht bei den diesjährigen Oscar-Nominierungen berücksichtigt wurden, hagelte es Kritik im Netz. Nun hat die Schauspielerin ihr Schweigen gebrochen. Bei einer Podiumsdiskussion der Screen Actors Guild lobte sie Gerwig.

Margot Robbie freut sich über den Erfolg von "Barbie"

"Natürlich denke ich, dass Greta als Regisseurin nominiert werden sollte, denn was sie getan hat, ist eine einmalige Sache in ihrer Karriere", sagte Margot Robbie am Dienstag laut "Deadline" während einer Podiumsdiskussion bei einer Sondervorführung der Gewerkschaft Screen Actors Guild (SAG) in Los Angeles.

In Bezug auf ihre eigene verpasste Oscar-Nominierung erklärte die Schauspielerin, dass sie nicht traurig sein könne, weil sie so dankbar für die Erfahrung sei. Über die acht Nominierungen für "Barbie" sei sie "überglücklich": "Es ist so wild." Für alle Filme und Filmschaffenden sei 2023 "ein unglaubliches Jahr" gewesen.

Der kommerzielle Erfolg von "Barbie" - der Film war mit Umsätzen von mehr als 1,3 Milliarden Euro der erfolgreichste des Jahres 2023 - ist für Robbie nach wie vor überwältigend. Der Film sei "größer als wir" und "größer als unsere Branche". "Barbie" habe "viel mehr getan, als wir uns jemals erträumt hatten, und das ist wirklich die größte Belohnung, die es geben konnte", sagte die Schauspielerin bescheiden.

Acht Oscar-Nominierungen für "Barbie"

"Barbie" hat acht Oscar-Nominierungen erhalten, darunter für den besten Film. Neben Ken-Darsteller Ryan Gosling (43) erhielt America Ferrera (39) eine Nominierung als beste Nebendarstellerin. Gosling äußerte sich kurz nach der Bekanntgabe kritisch dazu, dass Robbie und Gerwig nicht nominiert wurden: "Zu sagen, dass ich enttäuscht bin, dass sie nicht in ihren jeweiligen Kategorien nominiert wurden, wäre eine Untertreibung", schrieb Gosling in einer Erklärung, die Medien wie "CBS News" und "The Independent" vorliegt.

Weiteren öffentlichen Zuspruch für Robbie und Gerwig gab es von unzähligen Fans sowie von Prominenten wie Hillary Clinton (76), John Stamos (60) und Ehefrau Caitlin McHugh (37) oder US-Erfolgsautor Brad Meltzer (53). Wie viele Oscars "Barbie" gewinnt, wird sich bei der Verleihung am 11. März zeigen.

