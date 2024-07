Am Freitag, 26. Juli wird Schauspielerin Sandra Bullock 60 Jahre alt: Anlässlich des runden Geburtstags gibt's bei Kabel Eins am Dienstag, den 23. Juli, gleich einen ganzen Abend voller Sandy: Erst "Ein Chef zum Verlieben" um 20:15 Uhr und dann "Die Sandra Bullock Story" um 22:25 Uhr.

Warum Sandra Bullock zu den seit Jahren ausgebuchten Schauspielerinnen Hollywoods gehört, zeigt sie an der Seite von Hugh Grant in der romantischen Komödie "Ein Chef zum Verlieben." Wir warnen vor: Taschentücher werden hier für Lachtränen und Tränen der Rührung gebraucht.

Im Film spielt Sandra Bullock die engagierte Anwältin Lucy, die ein Jobangebot George Wade (Hugh Grant) bekommt, ausgerechnet der Person, gegen die sie juristisch vorgeht. Der Deal: Fängt sie bei ihm an, dafür lässt er das Gemeindezentrum stehen, gegen dessen Abriss sie sich eingesetzt hat. Von der Staranwältin wird sie plötzlich zum Mädchen für alles - zwar mag sie die Anerkennung, die ihr Wade zukommen lässt, gleichzeitig behandelt er sie zum Teil echt nicht gut. Als Lucy alles zu viel wird, reicht sie die Kündigung ein. Was sie genau dann bereut, als sie bemerkt, dass ihre Nachfolgerin ein Auge auf den gutaussehenden Unternehmerboss geworfen hat ...

Nach dem Film wird Sandra noch weiter gewürdigt in der Doku "Die Sandra Bullock Story", die um 22:25 im Anschluss läuft.

Die Doku beschränkt sich nicht ausschließlich auf Bullocks Erfolge in Hollywood, sondern thematisiert auch ihre Kindheit in Nürnberg - richtig gehört, Sandy hat deutsche Wurzeln. Die Herausforderungen beim Umzug in die USA werden ebenso nachgezeichnet wie ihre Entwicklung zu einer starken Persönlichkeit, die auch Schicksalsschläge verkraften musste.

Hollywood-Experte Steven Gätjen sagt über die Karriere der Oscar-Preisträgerin:

"Ich glaube, das Spannende an Sandra Bullock ist auch, dass sie nie die klassische Frauenrolle besetzt hat. Steven Gätjen, , 2024

Und weiter: "Sie war immer eine Person, die das Heft selbst in die Hand genommen hat. Sie war nie - sozusagen - der Sidekick."

Der Beweis für Gätjens Aussage: fünf weitere Sandra-Filme, die ihr Schaffen beleuchten und zeigen, dass sie sich nie nur auf eine Rolle oder ein Genre hat festlegen lassen.

"Speed" (1994)

Der Aufstieg in die erste Liga der Hollywoodstars gelang Sandra Bullock an der Seite von Keanu Reeves - und am Steuer eines ganz normalen Linienbusses aus Santa Monica. 1994 avancierte "Speed" zum Hit des Kinosommers. Dabei ist die Geschichte von Jan de Bonts spannendem Hochgeschwindigkeitsspektakel recht simpel: Der Terrorist Payne (Dennis Hopper) bringt an einem öffentlichen Bus eine Bombe an, die sich automatisch aktiviert, sobald das Fahrzeug schneller als 50 Meilen fährt. Wird die Geschwindigkeit von 50 Meilen pro Stunde wieder unterschritten, explodiert der Sprengstoff. Da hilft der Busfahrerin Annie (Sandra Bullock) und dem Super-Cop Jack Traven (Keanu Reeves) nur eines: "Speed" eben.

Sandra Bullock im Film "Speed". © picture alliance / Everett Collection | ©MGM/Courtesy Everett Collection

"Miss Undercover" (2001)

Die amüsante Kriminalgeschichte "Miss Undercover" (2001) zählt ebenfalls zu Bullocks großen Erfolgen. Schließlich lebt der Film von Regisseur Donald Petrie von seiner gleichermaßen einnehmenden wie viel beschäftigten Hauptdarstellerin.

"Ich wünsche mir Weltfrieden!" So ertönt bei der Wahl zur Miss United States aus dem Mund jeder der attraktiven Bewerberinnen. Nur Bullock hat in ihrer Rolle als Gracie Hart andere Wünsche. Als FBI-Agentin nimmt sie hinter den Kulissen des Wettbewerbs verdeckte Ermittlungen auf. Durch die begnadeten Hände des renommierten Beauty-Experten Victor Melling (Michael Caine) soll aus der toughen Gracie das werden, was man sich damals so unter Misswahl-Bewerberinnen vorgestellt hat: ein täuschend echtes Modepüppchen, natürlich nur zum Schein.

Dass Bullock im komödiantischen Fach erfolgreich ist, bewies sie auch in "Ein Chef zum Verlieben", "Selbst ist die Braut" (2009) oder "Taffe Mädels" (2013).

Sandra Bullock im Film "Miss Undercover". © picture alliance/United Archives | -

"Das Haus am See" (2006)

Im Jahr 2006 fanden Sandra Bullock und Keanu Reeves über ein Jahrzehnt nach ihrem furiosen Karrierestart vor der Kamera wieder zueinander - mit dem geringfügigen Problem einer unüberwindlichen Raum-Zeit-Hürde. Das Liebesdrama "Das Haus am See" erzählt die Geschichte einer Ärztin (Bullock), die sich über einen Briefkasten in einen Architekten (Reeves) verliebt. Sinn fürs Logische ist bei Zuschauer:innen weniger gefragt als ein Sinn für sympathisch-humorvolle und doch hauchzarte Romantik.

Sandra Bullock und Keanu Reeves im Film "Das Haus am See". © picture alliance/United Archives | United Archives / kpa Publicity

"Blind Side - Die große Chance" (2009)

In "Blind Side - Die große Chance" (2009) brilliert Superstar Sandra Bullock, die - erblondet, taff, emotional - den Betrachter in eine amerikanische Oberklasse mitnimmt, die den Blick für die kleinen Leute noch nicht verloren hat. Für diese Performance wurde Bullock mit dem ersehnten ersten Goldjungen bei der Oscar-Verleihung 2010 ausgezeichnet.

John Lee Hancocks rührendes Drama erzählt die wahre Geschichte des schwarzen Teenagers Michael Oher (Quinton Aaron), der von einer nicht gerade armen All-American-Family bei sich zu Hause aufgenommen wurde und zum Football-Star avanciert. Das Drama, in dem Bullock als Michaels fürsorgliche Stiefmutter überzeugt, ist vor allem eine Hommage an den American Dream, aber auch ein Appell an Toleranz und den Glauben sowie an die Fähigkeiten eines jeden Einzelnen.

Der Film läuft am Mittwoch, 24. Juli, ab 20.15 Uhr auf Kabel Eins.

THE BLIND SIDE, Sandra Bullock (right), 2009. Ph: Ralph Nelson/©Warner Bros./Courtesy Everett Collection © picture alliance / Everett Collection | ©Warner Bros/Courtesy Everett Collection

"Gravity" (2013)

Das zweite Mal durfte Sandra Bullock im Jahr 2014 den Oscar entgegennehmen, für ihre beeindruckende Darstellung als furchtlose Astronautin in "Gravity". Neben Bullocks Spiel besticht der Sci-Fi-Thriller aus dem All auch durch fantastische Bilder. Regisseur Alfonso Cuarón schuf 2013 einen der faszinierendsten Filme des Jahres.

Für Dr. Ryan Stone (Bullock) sind die Reparaturarbeiten am Hubble-Teleskop der erste Einsatz, für den Weltraumveteranen Matt Kowalsky (George Clooney) dagegen der letzte. Doch nachdem die russische Regierung irgendwo in der Umlaufbahn einen veralteten Satelliten abschießt, entwickelt sich die Routinemission zum Albtraum: Umherfliegende Trümmerteile zerstören nicht nur das Teleskop, sondern auch das Shuttle - und machen damit die Heimreise fast unmöglich. Fast. Doch eine kleine Restchance auf das Überleben bleibt.