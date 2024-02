Wiener Opernball: Diese Stars waren neben Priscilla Presley dabei

Am 8. Februar hat der 66. Wiener Opernball wieder einmal zahlreiche Promis in die österreichische Hauptstadt gelockt - allen voran Priscilla Presley (78). Die Ex-Frau von Elvis Presley (1935-1977) war als diesjährige Begleitung von Richard "Mörtel" Lugner (91) angereist.

Anzeige

In einem auffälligen, mit glitzernden Pailletten besetzten Kleid, das mit einer großen schwarzen Schleife zusätzliche Aufmerksamkeit auf Presley zog, nahm die Schauspielerin am Abend als diesjährige Stargästin in der Loge des Baulöwen Platz.

Die Prominenz in der Wiener Staatsoper

Daneben gab sich aber selbstverständlich weitere Prominenz in diesem Jahr in der Wiener Staatsoper die Ehre. Der Comedian Oliver Pocher (45) reiste mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) an und postete in der Nacht einen ersten kurzen Eindruck aus der Staatsoper auf seinem Instagram-Account.

Model Papis Loveday (47) erschien in außergewöhnlichem Kopfschmuck und auch Designer Harald Glööckler (58) präsentierte sich österreichischen Medienberichten zufolge gewohnt "pompöös". Österreichs Politprominenz wie Bundeskanzler Karl Nehammer (51) durfte demnach ebenso wenig fehlen wie etwa Schlagerstar Heino (85), der Sänger DJ Ötzi (53), die Schauspielerin Nina Proll (50), Moderatorin Arabella Kiesbauer (54), "Let's Dance"-Gewinnerin Lili Paul-Roncalli (25) und der italienische Schauspieler Franco Nero (82).

Der Wiener Opernball gehört zu den glamourösesten Society-Events überhaupt und findet jährlich in einem der berühmtesten Opernhäuser der Welt statt. Seit vielen Jahren lädt Lugner namhafte Promi-Damen ein und sorgt damit stets für Aufsehen. Kim Kardashian (43), Joan Collins (90), Sophia Loren (89), Pamela Anderson (56), Jane Fonda (86) - sie alle begleiteten den heute 91-Jährigen schon.