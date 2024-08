Wolke Hegenbarth beendet ihre Schauspiel-Karriere: Schließt sie eine Rückkehr aus?

Schauspielerin sein und Mutter - das passt für Wolke Hegenbarth derzeit nicht gut zusammen. Deshalb zieht die 44-Jährige nun vorerst einen Strich unter ihre bislang so erfolgreich verlaufene Karriere. Sie beendet bis auf Weiteres ihre Schauspiellaufbahn - ihrem kleinen Sohn zuliebe.

Keine Sorge, Fans müssen nicht komplett auf Wolke Hegenbarth verzichten

"Avi hat für mich oberste Priorität", sagt Wolke Hegenbarth im Interview mit dem Portal "Tag24". Im September 2019 kam ihr Sohn zur Welt, inzwischen ist er also fast sechs Jahre alt und entsprechend noch längst nicht in einer selbstständigen Lebensphase angekommen. Seine Mutter hat erkannt: "So eine 60-Stunden-Woche, die bei einem Serien-Dreh normal ist, passt einfach überhaupt nicht mit einem Kleinkind zusammen." Rollenangebote werden erst mal keine angenommen.

Zuletzt wurde bekannt, dass ARD die Fernsehfilm-Reihe "Toni, männlich, Hebamme" einstellt. "Nach fünf Jahren und zehn wundervollen Filmen", wie Hegenbarth bei Instagram schrieb. Damit schließt sich für die Schauspielerin ohne eigenes Zutun ein Kapitel. Sie spielte die Gynäkologin Dr. Luise Fuchs. 2019 habe sie "hochschwanger" die Reihen-Beiträge drei und vier gedreht: "Avi hatte also seinen ersten TV-Auftritt in meinem Bauch." Avids Vater ist der Marketing-Experte Oliver Vaid.

"Ich will wieder drehen, unbedingt. Aber nicht jetzt."

Ein Abschied auf Dauer soll aus der Film- und Fernseh-Abstinenz aber nicht werden, wie Hegenbarth im "Tag24"-Interview betonte: "Ich will wieder drehen, unbedingt. Auch Serien. Aber nicht jetzt", stellte die Berlinerin klar. Sobald ihr Sohn in die Schule gehe und sie das Gefühl habe, "es ist für ihn kein harter Kompromiss mehr", sei ein Comeback vor der Kamera denkbar. Hegenbarth ahnt: "Irgendwann will er auch gar nicht mehr so viel mit Mama machen wie jetzt. Doch noch bin ich die absolute Nummer eins."

Wolke Hegenbarth wurde ab 1997 mit der Comedy-Serie "Die Camper" bekannt. Von 2001 bis 2009 landete sie mit "Mein Leben & Ich" einen weiteren Serien-Hit. Im Kino feierte sie unter anderem mit der Komödie "Im Brautkleid durch Afrika" (abrufbar bei Joyn) Erfolge.

Lust auf "Im Brautkleid durch Afrika" bekommen?

Daneben ist die 44-Jährige zuletzt auch als Unternehmerin durchgestartet. Nach einer stark nachgefragten Taschenkollektion für mara mea ist sie bei dem Unternehmen in Teilzeit als 50-prozentige Gesellschafterin und Geschäftsführerin eingestiegen.

Langweilig wird Wolke Hegenbarth wohl auch abseits der Film- und Serien-Sets nicht werden.