Beauty & The Nerd

Einseifen, fertig, los!

Die erste Challenge im Finale bringt das Blut der Nerds so in Wallung, wie es normalerweise nur ein Update bei League Of Legends schafft. Auf einer mit Seifenlauge eingeschmierten Plastikmatte mit Hanglage sollen sie sich mit ihren Beauties bis zu einem Tisch mit Quizfragen vorarbeiten. Drei Runden gilt es zu überstehen. Der Verlierer der seifigen Rutschpartie muss die Villa verlassen.

Während sich die Beauties in sexy Bademode geworfen haben und ihre Tiefenbräune präsentieren, erfüllen die Nerds gleich zu Beginn der Challenge alle Klischees: Ihre weiße Haut hat scheinbar lange kein Sonnenlicht gesehen. Die Playstation würde bei 30 Grad Außentemperatur schließlich anfangen zu glühen. Bei der Challenge muss sich aber jeder noch so große Stubenhocker der Herausforderung stellen. Los geht's!

Im Clip: Teamchallenge - Schlüpfrige Rutschpartie

Von kurzen Seilen und seifigen Körpern

Schon die erste Runde fällt den Beauties und Nerds denkbar schwer. Immer wieder rutschen sie am seifigen Anhang nach unten. Nach einer fröhlichen Schaumparty sieht das nicht aus! Als die Paare denken, dass sie langsam den Dreh raus haben, werden die Hilfsseile am Hang gekürzt. In Runde 1 konnten die Beauties und Nerds sich recht früh am Seil nach oben hangeln. Das geht ab der zweiten Runde nicht mehr.

Aber stopp, wie schlagen sich Kim, Sven & Co. eigentlich beim Quiz? Nun ja, nicht wirklich gut. Die eingeseifte Annabel vergisst, welche Epoche sich zwischen Antike und Neuzeit befindet und antwortet: "Renaissance!" Daneben! Sven freut sich über eine vermeintlich einfache Frage für seine Victoria: "In welcher Gemeinde findet jedes Jahr eines der größten Metal-Festivals der Welt statt?" Victoria hört wohl lieber Schlager und hat noch nie etwas von Wacken gehört.

Illyas unkontrollierte Hände

Nein, Illya hat während der Challenge nicht auf einmal die Kontrolle über seine Hände verloren. Dass diese trotzdem wie verzaubert zwischen den Beinen seiner Beauty Kim landen, muss ein doofes Versehen gewesen sein!

Aber auch Schmuddel-Sven kämpft damit, seine Beauty Victoria nicht unsittlich zu berühren. Auf der rutschigen Matte ist das gar nicht mal so einfach. Am Ende gelingt es dem Paar trotz vollem Körpereinsatz nicht, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Sven und Victoria sind im Finale als erstes Paar raus und müssen Elias & Annabel und Kim & Illya das Feld überlassen.

