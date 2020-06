Beauty sucht neuen Nerd – aber warum?

Manche Paare machen selbst Psychologen mit jahrelanger Erfahrung ratlos: Das passt einfach hinten und vorne nicht. So geschah es auch bei der 19-jährigen Krankenschwester Kim und dem angehenden Gymnasiallehrer Sven K.

Die beiden "Beauty & The Nerd"-Kandidaten wollen auf Ibiza als Paar das Preisgeld von 50.000 Euro holen, doch nach einem Persönlichkeitstest legen die Experten ein Veto ein. Die Persönlichkeiten der beiden stimmen so wenig überein, dass eine erfolgreiche Teamarbeit gefährdet ist.

Im Highlight-Clip siehst du, welche Konsequenzen Kim aus dem Experten-Ergebnis zieht.

In kleinen Schritten zum Partnertausch

Step 1 in Kims potentiellem Partnertausch: Die Rekapitulation der aktuellen Situation. "Ich finde, dass du vom Stil und vom Aussehen her am besten bist", findet die Beauty. An der Kommunikation hapere es in ihrem Team aber noch, was Sven – problematischerweise – unkommentiert lässt. Sind die Würfel damit schon gefallen?

Am Ende bleibt es jedoch Kims und Svens gemeinsame Entscheidung, ob sie ihr Team wirklich aufgeben wollen. Überraschung: Sie wollen. Dabei hätte Sven seine Beauty mit ein bisschen mehr Engagement sogar an seiner Seite halten können. Social-Media-Queen Kim kritisiert: "Der hat ja gar nicht gesagt, dass er weiter mit mir ein Team sein will!"

Illya bekommt von Kim einen Swipe nach rechts

Und wie angelt man sich als Beauty nun einen neuen Nerd? Na, man stellt ihn im letzten Schritt vor vollendete Tatsachen! In Folge 1 trommelt Kim ihre Mitstreiter zusammen und verkündet ihren Entschluss: Illya ist der Nerd, für den ihr Herz ab sofort brennt. Der wehrlose 20-Jährige spielt zwar gerne Videospiele, kann sich im realen Leben aber nicht mehr aus Kims Fängen befreien. Will er auch gar nicht!

Ein Teufel für Jesus

Was macht eigentlich Sven? Der ist glücklich, weil man ihm nur Kim und nicht seine Bibel weggenommen hat. Vielleicht hat Kims ehemaliger Nerd und Ersatz-Jesus aber insgeheim doch eine Vorliebe für kleine Teufelchen. Schließlich wählt der Verlassene das 20-jährige Bikini-Model Emmy als seine neue Beauty. Und dass die gerne für Drama sorgt, stellte sie beim "Champagner-Gate" bereits unter Beweis.

Wie werden sich Kim und Illya im Kampf gegen Sven K. und Emmy schlagen? Das erfährst du bei "Beauty & The Nerd" immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

