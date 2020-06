Beauty & The Nerd

Maße nehmen, nähen, schneiden, zeichnen – die Superhelden-Outfits müssen von den Nerds selbst kreiert und zusammengestellt werden. Jeder von ihnen legte eine ordentliche Nachtschicht ein, um am nächsten Tag die Challenge für sich und das Team zu gewinnen.

Im Clip: Jimi Blue Ochsenknecht bewertet die Superheldinnen

Nerd Julien war nicht wirklich von der Challenge angetan und bastelte wild drauf los, ohne die Maße seiner Beauty Malin zu nehmen. Chris dagegen setzte Jenny ziemlich stark unter Druck und der erste Bastel-Streit bricht zwischen ihnen aus.

Jimi Blue bewertet die Nerd-Challenge

Zu jedem Kostüm muss die passende Story her: In welchen Superhelden verwandeln sich die Beauties und welche geheimnisvolle Geschichte steckt dahinter? Die Teams werden von Schauspiel-Star und Fashion-Idol Jimi Blue Ochsenknecht bewertet. Der 28-Jährige ist selbst ein Fan von Superhelden-Filmen, "Spiderman" gehört zu seinen Lieblingen.

Jimi bewertet nicht nur die Looks, sondern auch, wie die Beauties ihre Rollen als Superheldinnen verkörpern. "Ich glaube, die Nerds lassen sich da ganz verrückte Sachen einfallen", ist sich der 28-Jährige sicher. Wer wird Jimi Blue überzeugen und die Challenge für sich und sein Team gewinnen?

Victorias Teenager-Traum wird wahr

An der Location angekommen, bekommt Beauty Victoria schon vor ihrer Performance wildes Herzklopfen. Vor ein paar Tagen schwärmte sie Schmuddelsven vor, wie sehr sie doch in Jimi Blue Ochsenknecht als Teenager verliebt war und so gerne mit ihm ein Foto machen würde. Nun steht ihr ehemaliger Teenager-Crush vor ihr und wird sie und ihre Performance als Juror bewerten.

In eine Superhelden-Rolle reinzuschlüpfen ist schwer, doch die Beauties geben alles und wollen den Juror überzeugen. Die Nerds erzählen währenddessen Juror Jimi Blue ihre Superhelden-Story. Kim verwandelt sich in eine sexy Barbie-Cat, die gegen böse Herzensbrecher kämpft. Doch alle Augen richten sich auf ihren Po – bei ihrem Outfit fehlt nämlich ein gutes Stück Stoff, lieber Illya! „Ich fühle mich jetzt nicht so unwohl, obwohl mein halber Hintern rausguckt“, gibt Kim ganz lässig zu.

Annabel und Elias sind die Gewinner

Von der sexy Barbie-Cat über Chris, den End-Gamer, bis hin zu Annabel, die Sensonica-Superheldin vom Schlagerstern. Für Juror Jimi Blue Ochsenknecht ist das eine schwierige Entscheidung. Das Gewinner-Paar verkündet er in der Vila. Jimi hat drei Favoriten: Julien und Malin, Elias und Annabel, Illya und Kim.

Von keinem Superhelden-Outfit war der 28-Jährige enttäuscht, doch das Rennen machen Annabel und Elias. Sie sind die Gewinner des Abends.

Sie sind nicht nur die Sieger der Challenge – für sie steht auch fest: Elias bekommt sein erstes Make-Over!

Welches "Beauty & The Nerd"-Paar wird die nächste Challenge für sich gewinnen? Das erfährst du nächsten Donnerstag, den 2. Juli 2020, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.de

Das könnte dich auch interessieren: