Beauty & The Nerd

Das Hirnfutter hat nicht geholfen

Nachdem sich Elias und Annabel in der Nerd-Challenge ihr Weiterkommen sicherten, heißt es für die verbliebenen Paare: Volle Power in der Beauty-Challenge! Die Nerds chillen in der Zwischenzeit in der Villa.

Am Anfang scheint die Challenge wortwörtlich ein Spaziergang zu sein. Tourguide Maren Michalski zeigt den Beauties die schönsten Ecken Ibizas. Im Hippie-Bus legt Malin ein Schläfchen ein. Hätte sie nur gewusst, dass sich ihr Verhalten am Ende rächen wird!

Eine gemütliche Insel-Rundfahrt? Fehlanzeige! Neben einer Einführung in die balearische Botanik, müssen die Beauties eine kulinarische Spezialität der Insel probieren: Hirn. Da beutelt es nicht nur Kim, die sich sogar übergeben muss.

Die außergewöhnliche Stadtführung endet mit einem Quiz. Welche Beauty hat am meisten zugehört? Bei Fragen wie "Wie heiße ich mit vollem Namen?" und "Wie viele Beine hat ein Tintenfisch?" sollen die Beauties ihr gesammeltes Wissen unter Beweis stellen.

Die Köpfe rauchen! Immerhin muss die schlechteste Beauty mit ihrem Partner das Haus verlassen und nimmt dem Nerd damit die Chance auf das große Umstyling.

Du willst dich selbst schon spoilern? Dann schau dir im Video die Entscheidung an, wer die Villa auf Ibiza verlassen muss!

Profi-Stripper oder Party-Girl

Beauty Kim hat Marens Infos aufgesaugt wie ein Schwamm. Sie ist mit Illya direkt weiter. Auch Victoria darf sich freuen. Bleiben noch Profi-Stripper Chris und Party-Girl Malin! Wie haben die beiden im ibizenkischen Intelligenztest abgeschnitten? Ihre Nerds Julien und Jenny zittern genau wie sie.

Am Ende haben es aber nicht die Nerds in der Hand, sondern ausschließlich die Beauties. Malin hat die wenigsten Fragen über Ibiza richtig beantwortet. Die Siesta im Bus hätte sie sich besser gespart. Malin und Julien sind raus!

Chris kommt mit seiner Nerdin Jenny weiter. Bei ihm hat das balearische Hirn richtig Spuren hinterlassen!

Wie die Reise von Jenny, Chris und den anderen Beauties und Nerds weitergeht, siehst du bei "Beauty & The Nerd" auch nächsten Donnerstag wieder ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.de.

