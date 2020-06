Beauty Chris zog in Folge 2 in die Villa und brachte nicht nur seinen Koffer mit, sondern auch Macho-Sprüche, heiße Dance-Moves und den Drang dazu, ordentlich aufzumischen. Den Nerds gefällt der Einzug des Strippers so gar nicht.

Emmy rastet aus

"Ich hasse alles und jeden!" Oh, oh - dunkle Wolken ziehen auf und Emmy ist offensichtlich von ihren Mitstreiterinnen genervt. Seit der ersten Folge ist die Hamburgerin der Mittelpunkt der Villa und gibt offen und ehrlich ihre Meinung kund – mit ihr kommen nicht alle "Beauty & The Nerd"-Teilnehmer klar. Was bringt die 20-Jährige so aus der Fassung, dass sie selbst während des Interviews ihren Mittelfinger zeigt?

Zärtlichkeiten zwischen Beautys & Nerds

Für die Nerds geht in der kommenden Sendung ein Traum in Erfüllung – sie werden ihre Beautys küssen und berühren. Sven L. lässt sich's nicht zweimal sagen und küsst Victoria zärtlich am Nacken, Elias kommt Annabels Lippen sogar viel näher, als er sich auf seiner Couch zuhause in Freital erhofft hätte.

Für welchen weiteren Nerd erfüllt sich der Traum von Zärtlichkeit? Was bringt Emmy so sehr aus der Fassung, dass sie ausfallend wird – hat Chris etwas damit zu tun? Das erfährst du nächsten Donnerstag, den 18.06.2020 um 20:15 Uhr, auf ProSieben. Nach der Sendung kannst du die Folgen online auf ProSieben.de und auf Joyn kostenlos ansehen.

Das könnte dich auch interessieren: