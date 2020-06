Überraschung! Die Beauties Kim und Annabel konnten ihren Augen kaum trauen, als sie ihren Nerds das erste Mal nach der Verwandlung gegenüberstanden. Vom Kurzhaarschnitt bis zum freshen neuen Outfit – das Umstyling ist gelungen! Jetzt wurde der Ehrgeiz auf den Gewinn von 50 000 Euro nochmal zusätzlich geweckt.

Doch es bahnt sich der nächste Streit an – der Kampfgeist in den Teams ist stärker als je zuvor: "Ich glaube, dass sie einfach nur alle raus haben will und egal um welchen Preis gewinnen möchte. Es gibt keine Familie mehr, es gibt nur noch Illya und mich". Klare Ansage von "Beauty & The Nerd"-Kandidatin Kim. An wen sich diese Ankündigung wohl richtet?

Zwei weitere Umstylings stehen noch an

Zwei Nerd-Kandidaten in den Startlöchern und warten auf ihre Verwandlung. Styling-Experte Thomas Rath steht Jenny und Sven zur Seite. Die Vorschau auf die kommende Folge zeigt, dass Jenny vertraut dem 53-Jährigen Mode-Experten: "Verabschiede dich von deinem Nerd-Look, denn das hier geht weg!", so Thomas. "Nach dem Makeover werde ich ein neuer Mensch sein", ist sich die 33-Jährige sicher.

Wie reagieren vor allem ihre Beauties und ihre Mitstreiter auf die Verwandlung? Auch sie wollen ins Finale und mit einer Glanzleistung performen!

Du willst wissen, wie das Umstyling weitergeht? Dann schalte am nächsten Donnerstag, den 2. Juli 2020 um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.de ein.