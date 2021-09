Wann ist das Finale von "Beauty & The Nerd" 2021?

Das Finale kannst du am 9. September 2021 um 20:15 Uhr auf ProSieben mitverfolgen. Ist der Fernseher schon belegt, schaue dir die letzte Folge über den Livestream an und streame bequem mit deinem Handy, Tablet oder Laptop.

Diese Paare stehen im Finale

Woche für Woche haben sie gekämpft, jetzt ist für das Preisgeld von 50.000 Euro für drei "Beauty & The Nerd"-Paare zum Greifen nahe:

Cao und Luisa

Luca und Wiktoria

Markus und Cecilia

Christian Düren moderiert

Sonst steht er für "taff" vor der Kamera oder stellt den "GNTM"-Teilnehmerinnen knifflige Fragen zu ihrem Privatleben: Moderator und Journalist Christian Düren. Am 9. September 2021 wird er jedoch bei den Finalist:innen auf Zypern sein und sie durch die letzten Challenges führen.

"Der Talk danach"

Direkt im Anschluss zum Finale, folgt um 22:55 Uhr "Der Talk danach" auf ProSieben. Nach sechs Wochen auf Zypern treffen die #BeautyNerd-Paare wieder aufeinander und lassen ihr gemeinsames Abenteuer nochmal Revue passieren: Welcher Nerd hat sich dauerhaft in einen stylischen Hingucker verwandelt? Fliegen noch einmal die Fetzen oder herrscht pure Harmonie? Und was hat das Gewinner:innen-Paar eigentlich mit dem Preisgeld vor?

Das Finale von "Beauty & The Nerd" 2021, siehst du am Donnerstag, den 9. September 2021 um 20:15 Uhr.

