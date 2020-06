In "Beauty & The Nerd" treffen Menschen aufeinander, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Vor dem Einzug in die Liebes-Villa auf Ibiza haben sich sowohl Beautys als auch Nerds vermutlich keinen Deut füreinander interessiert. Das ändert sich jetzt, denn es geht um satte 50.000 Euro. Um die zu ergattern, gehen die Kandidaten sechs Wochen auf Tuchfühlung. Es ist ihre Aufgabe, andere Paare auszustechen, um zum Schluss als Gewinner-Paar und mit ordentlich Kohle in der Tasche, die Show zu verlassen.

Ob das gutgeht – warum nicht? Von Käse und Marmelade hätte auch niemand gedacht, dass sie so ein herrliche Kombi abgeben, bevor es jemand ausprobiert hat.

Blind-Nerd: Das erste Aufeinandertreffen

Zunächst müssen die Kandidaten aber ihre Vorurteile über Bord werfen. Denn da gibt es auf beiden Seiten so einige. Wie stellen sich zum Beispiel die Beautys ihre Nerds vor? "Ein Nerd ist an erster Stelle für mich ein langweiliger Typ. Er trägt einen Pullunder, Socken, Sandalen und auf jeden Fall eine Brille", vermutet die 28-jährige Malin aus Krefeld. Beim ersten Aufeinandertreffen auf Ibiza bestätigen sich die Vorahnungen der Beautys teilweise. Und was denken die Nerds über ihre potentiellen Partnerinnen? "Blond werden wahrscheinlich die meisten sein und selbstverliebt", ist sich Sven sicher.

Die große Frage des Experiments: Haben sich ihre Ansichten über die Kandidaten des jeweils anderen Teams am Ende der Show geändert oder sie nur bestätigt? Du kannst es hautnah im TV miterleben – lass dich überraschen!

Ab wann läuft die zweite Staffel von "Beauty & The Nerd"?

Wer kann schon vor dem Einzug in die Villa punkten, wer verliebt sich auf den ersten Blick in Folge 1? Und bei welchem Pärchen wird es wohl den ersten Streit geben? Alle 14 "Beauty & The Nerd"-Kandidaten werden verrückte Challenges erleben – und einige müssen die Show schon verlassen, bevor sie richtig angefangen hat.

Mit "Beauty & The Nerd" startet auf ProSieben ein Liebes-Experiment wie es seinesgleichen sucht – skurril, lustig und verdammt überraschend. In 6 Folgen begleiten die Zuschauer Nerds und Beautys, die das große Geld riechen und dabei vielleicht sogar die große Liebe finden.

Heute Abend geht’s los: "Beauty & The Nerd" startet mit Staffel 2 am 04.06 um 20:15 auf ProSieben im TV sowie auf Joyn. Anschließend läuft die Herz-Show immer donnerstags um 20:15 Uhr – ebenfalls auf ProSieben und Joyn.