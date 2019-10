Am 7. Oktober 2019 lädt Moderator Klaas Heufer-Umlauf zu seiner Show "Late Night Berlin" ein, um über Popkultur und Politik zu sprechen. Auch in der neuen Folge hat er interessante Gäste im Boot, die ihm Rede und Antwort stehen, bei lustigen – und manchmal auch peinlichen – Spielen mitmachen oder ihre Musikkünste darbieten.

Er hat in der neuen Folge interessante Gäste in der Show. Schauspielerin Katrin Bauerfeind, deren Serie "Frau Jordan stellt gleich" am 23. September 2019 bei JOYN startete, kommt vorbei. Auch Klaas wird bei dem Streamingportal bald zu sehen sein: An der Serie "Check Check" ist er nicht nur als Ideengeber und Produzent beteiligt, sondern übernimmt auch die Hauptrolle.

Rockige Töne bringt die Band Wanda in die Show, deren aktuelles Opfer Anfang September veröffentlicht wurde.

"Late Night Berlin": Katrin Bauerfeind zu Gast

Die wichtigsten Fakten zur Schauspielerin:

Sie schloss ihr Technikjournalismus-Studium in Sankt Augustin 2007 mit Diplom ab.

Sie trat als Moderatorin in einigen Formaten auf: "Ehrensenf", "Berlinale-Journal", "Polylux"

Auch bei Veranstaltungen wirkte sie mit. Zum Beispiel an der Berlinale, den Internationalen Filmfestspielen in Berlin, der Fußball-Europameisterschaft 2008 und der Verleihung des Henri-Nannen-Preises.

Sie war bei "TV total" und bei Harald Schmidt zu Gast.

Von 2009 bis 2011 war sie ein Bestandteil des Teams von Harald Schmidt, das seine "Late-Night-Show" produzierte.

Auch eigene Formate wurden bereits mit ihr ausgestrahlt: Zum Beispiel das Popkulturmagazin "Bauerfeind" (2009 – 2013) und das Talkformat "Bauerfeind – Die Show zur Frau" (seit Februar 2019).

Als Schauspielerin übernahm sie Rollen in einigen Serien: Zum Beispiel in "Zorn", "Nachtschicht", "You Are Wanted", "Spuren des Bösen".

Beim Fischer-Verlag erschienen zudem drei Romane, die sie verfasste.

Momentan ist sie in der Serie "Frau Jordan stellt gleich" in der Hauptrolle zu sehen. Die Sendung startete am 23. September beim Streamingportal JOYN.

Wanda bei Klaas Heufer-Umlauf

Auch die österreichische Rock Band Wanda lässt es sich nicht nehmen, bei Klaas Heufer-Umlauf vorbeizuschauen. Mit Hits wie "0043" und "Columbo" eroberten sie die deutschen und österreichischen Charts. 2015 wurde die Gruppe von den Lesern des "Rolling Stone" zur Band des Jahres gewählt.

Am 6. September erschien ihr aktuelles Album "Ciao!". Anfang 2020 gehen die 5 Musiker auf Tour und spielen in Deutschland und Österreich einige Konzerte.

Heute, am 7. Oktober 2019, kommt die neue Folge um 23:10 Uhr auf ProSieben. Auf prosieben.de findest du Videos aus den bisherigen Episoden sowie ganze Folgen komplett und kostenlos zum online Sehen.