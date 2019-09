Klaas Heufer-Umlauf verfolgt in der neuen Folge von "Late Night Berlin" wieder seine Mission, mit Humor über die Themen zu sprechen, die ihn, Deutschland und die Welt bewegen. Natürlich dürfen auch interessante Gäste und gefragte Musik-Acts nicht fehlen und so holt der Moderator Sido und Faber in die Show.

Rapper Sido bei "Late Night Berlin" 2019

Sido ist derzeit einer der Coaches in der 9. Staffel von "The Voice of Germany". Als Rapper mit der Totenkopfmaske startete er seine Musiker-Karriere und ist seither aus den deutschen Charts kaum wegzudenken. Das Wichtigste über den Rapper zusammengefasst:

Sidos bürgerlicher Name ist Paul Hartmut Würdig

Sein Künstlername steht für "Super-intelligentes Drogenopfer". Früher konnte er auch mit "Scheiße in dein Ohr" entschlüsselt werden, was auch als Zeile im Song "Terroarr!" vorkommt.

Sido ist Teil der Rap-Formationen: "Alles ist die Sekte" (A.I.D.S), "Deine Lieblingsrapper" und "Die Sekte".

Seit 2010 betreibt er sein Tattoostudio "Ich & meine Katze" in Berlin.

2012 heiratete er seine Frau Charlotte Würdig (bürgerlich Engelhardt), mit der er zwei Söhne hat.

2015 gründete er sein Hip-Hop-Label "Goldzweig"

Sido wurde mit zahlreichen Auszeichnungen wie "Comet", "ECHO Pop" und "MTV Europe Music Awards" geehrt.

Auch in Filmen und Serien wirkte der Rapper bereits mit. Zum Beispiel in "Jerks.", "Blockbustaz", "Blutzbrüdaz" und "Männersache".

Faber zu Gast bei Klaas Heufer-Umlauf

Faber ist ein Schweizer Sänger und Songwriter aus Zürich. Sein bürgerlicher Name ist Julian Pollina. Mit seinen Songs wie "Das Boot ist voll" oder "Generation YouPorn" verarbeitet er gesellschaftskritische Themen. Am ersten November 2019 erscheint sein neues Album "I Fucking Love My Life".

Millennial-Traumschiff mit Palina Rojinski

Das Traum-Duo Palina Rojinski und Klaas Heufer-Umlauf produzierten gemeinsam bereits den Tatort für Millennials, um dem Format einen moderneren Anstrich zu verpassen. Nun widmen sich die beiden einem neuen Projekt: Dem Traumschiff. Zuschauer erwarten laut Klaas "Geschichten zum Verlieben, zum Tanzen und zum irre Werden".

Die Montagnacht steht also nicht nur im Zeichen des Spaßes, sondern auch der Musik.