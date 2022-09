Im Clip: Love is King: Die Ballsaison ist eröffnet!

Es war einmal eine junge Gruppe von Singles, die sich auf die Suche nach der großen Liebe machte. Dafür reisten sie in ein anderes Zeitalter und nutzen die Macht der Verwandlung, um sich auf eine neue Art des Verliebens einzulassen.

"Love is King" startet heute Nacht auf Joyn

Das besonders märchenhafte Liebesabenteuer beginnt am Donnerstag, 8. September. Zum Tageswechsel um Mitternacht stehen die ersten beiden Folgen der neuen Datingshow auf Joyn zur Verfügung. Alle weiteren Sendetermine und Sendezeiten findest du hier in der Übersicht.

Eine Zeitreise ins 19. Jahrhundert

Elf Teilnehmer:innen verwandeln sich zum Start in edle Prinzen und Prinzessinnen. Die Kostüme sollen helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und ihre alltäglichen Gedanken und Verhaltensweisen abzulegen. Auch Queen Olivia Jones weiß aus eigener Erfahrung, dass eine Verwandlung des äußeren Erscheinungsbilds Wunder wirken kann. Ausführliche Infos zum Umstyling und dem königlichen Look der Singles gibt's hier.

Diese Teilnehmer:innen sind in Folge 1 dabei

Tanzstunden, Hof-Etikette und Dates am Hofe

Nach dem bunten Aufeinandertreffen der Prinzen und Prinzessinnen bleibt nur wenig Zeit für ausführliche Gespräche. Am Hofe der Queen herrschen strenge Regeln, die erst erlernt werden müssen. "Wir huldigen hier der hohen Kunst des gesitteten Näherkommens. Statt plump über Displays zu swipen, dürft ihr leichtfüßig über mein Paket schweben", verkündet Herrscherin Olivia.

Doch nicht nur zeitgenössische Tanzstunden warten auf die Kandidat:innen. Wer sich näher kennenlernen möchte, begibt sich zum romantischen Lustwandeln im Schlossgarten. Hier ist Zeit für persönliche Dialoge und vorsichtiges Herantasten.

Welchem Teilnehmer oder welcher Teilnehmerin fällt die Umstellung auf die historische Welt des Königshauses schwer? Und bei welchem Prinz-und-Prinzessin-Paar funkt es gleich in der ersten Folge von "Love is King"? Das siehst du am Donnerstag, 8. September 2022, ab 00:00 Uhr auf Joyn und JoynPLUS+.