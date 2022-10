Das Wichtigste in Kürze:

Jerry Lee Lewis ist tot.

Der US-Rockmusiker gilt als einer der Könige des Rock'n'Roll.

Hits wie "Whole Lotta Shakin‘ Goin‘ On" oder "Great Balls of Fire" machten ihn bekannt.

Jerry Lee Lewis galt als einer der einflussreichsten Künstler der Musikgeschichte und spielte mit Elvis Presley, Chuck Berry und Little Richard in einer Liga. Jetzt ist er tot. Die Rock'n'Roll-Legende starb am Freitag (28. Oktober) im Alter von 87 Jahren in ihrem Haus in Desoto County im US-Bundesstaat Mississippi. Den Tod bestätigte Lewis' Agent der Deutschen Presse-Agentur.

Lewis galt als einer der einflussreichsten Künstler der Musikgeschichte und wurde mit Presley, Berry und Little Richard zu den vier Königen des Rock'n'Roll gezählt. Er zeichnet für Hits wie "Whole Lotta Shakin‘ Goin‘ On" und "Great Balls of Fire" verantwortlich, die gleichzeitig in den Top fünf der Country-, Pop- und R&B-Charts landeten.

Jerry Lee Lewis tot: Rock'n'Roll-Legende war einer der ersten in der Ruhmeshalle des Rock

Lewis' Markenzeichen war sein Stil, Piano und Klavier zu spielen. Er hämmerte wie kein anderer in die Tasten, manchmal auch im Stehen oder auf dem Instrument stehend. Mit einer Hand erzeugte er einen starken Boogie-Woogie-Hintergrund, mit der anderen spielte er schnelle Melodien.

Der Rock des 1935 im US-Bundesstaat Louisiana geborenen Lewis war eine wilde Mischung aus Jazz, Country, R&B und Boogie. Er war unter den ersten, die einen Platz in der Ruhmeshalle des Rock bekamen. Rund eine Woche vor seinem Tod wurde er auch noch in die Ruhmeshalle des Country aufgenommen. Zahlreiche berühmte Musiker verehrten Lewis, etwa Beatles-Sänger John Lennon, der ihm bei einem Treffen die Füße geküsst haben soll. Elton John sagte 2007: "Er ist der beste Rock’n’Roll-Pianist aller Zeiten. Ich konnte nicht so spielen wie er, weil er zu schnell ist."

Lewis begann mit acht Jahren, Klavier zu spielen. Sein Vater kaufte ihm eines, obwohl er es sich als Farmer eigentlich nicht leisten konnte. Doch die Investition erwies sich als goldrichtig. Ein älterer Cousin brachte ihm den Boogie-Woogie-Stil bei, Lewis trat bereits mit 15 Jahren das erste Mal öffentlich auf - auf dem Parkplatz eines Autohauses.

Jerry Lee Lewis tot: Hochzeit mit Minderjähriger beendete seinen Aufstieg

Nach der High School, wo er den Spitznamen "The Killer" verpasst bekam, besuchte Lewis die Bibelschule in Waxahachie, Texas. Auf einer Schulveranstaltung spielte er den Gospelsong "My God Is Real" im "Rock’n’Roll-Stil", anschließend bewarb er sich zunächst erfolglos bei Plattenfirmen in Nashville. Bei Sun Records, wo auch Presley landete, erkannte man Lewis' Talent. Er brachte seine Hits "Whole Lotta Shakin‘ Goin‘ On" und "Great Balls of Fire" heraus, ein Jahr später folgte mit „Breathless“ ein weiterer Top-10-Hit.

Lewis führte sieben Ehen, Ehe Nummer drei wurde ihm beruflich zum Verhängnis. Er war 22, als er seine 13-jährige Großcousine Myra Gale Brown heiratete. In Großbritannien löste dieses Verhalten einen Sturm der Entrüstung aus und zwang Lewis, seine Tournee am dritten Abend abzubrechen. In den USA sollte er nie wieder einen Top-20-Hit landen.

