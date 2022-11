US-Wahlen: Trumps Republikaner verpassen Erdrutschsieg

Das Wichtigste in Kürze:

Bei den US-Zwischenwahlen zeichnet sich ein enges Rennen ab.

Der ganz große Triumph von Trumps Republikanern bleibt bislang aus.

Bidens Demokraten behaupten sich besser als erwartet.

Der Ausgang der Schicksalswahlen für US-Präsident Joe Biden bleibt spannend, der ganz große Triumph für die Republikaner um Ex-Präsident Donald Trump scheint aber auszubleiben. Bei den US-Zwischenwahlen, den "Midterms", konnten sich Bidens Demokraten bislang besser behaupten als noch kurz vor der Wahl vorhergesagt. Den Republikanern war es US-Sendern zufolge bis zum späten Dienstagabend (Ortszeit) nicht gelungen, die zur Wahl stehenden Senatssitze in Colorado, Connecticut und New Hampshire zu gewinnen. Für einen überragenden Erfolg in der Parlamentskammer hätte die Partei diese Wahlen aber für sich entscheiden müssen. Die Republikaner müssen allerdings nur einen Sitz im Senat und fünf im Repräsentantenhaus hinzugewinnen, um die Mehrheit zu erlangen.

Kein Erdrutschsieg für Trumps Republikaner

Im besonders umkämpften Bundesstaat Pennsylvania hat sich der Demokrat John Fetterman bei der Wahl zum US-Senat durchgesetzt - und damit einen Sitz in der Parlamentskammer in Washington für die Partei von Joe Biden hinzugewonnen. Das meldeten die US-Sender NBC und Fox News am Mittwochmorgen (9. November) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. Damit nehmen die Demokraten den Republikanern einen der 100 Sitze ab.

Fetterman gewann gegen den TV-Arzt Mehmet Oz - auch als Dr. Oz bekannt. In Umfragen lagen die beiden Kandidaten zuletzt ganz eng beieinander - das Rennen in dem Staat im Nordosten galt daher als eines der spannendsten. Der 53 Jahre alte Fetterman ist mit seinen Tätowierungen und dem für ihn typischen Kapuzenpulli bei den Demokraten ein besonderer Kandidat. Der eher linke Lokalpolitiker hatte vor einigen Monaten einen Schlaganfall erlitten.

Im Bundesstaat Georgia lagen wegen eines Stimmanteils von rund zwei Prozent für einen Kandidaten der Libertären sowohl der Republikaner Herschel Walker als auch der amtierende Demokrat Raphael Warnock unter 50 Prozent. Damit könnte wegen einer Sonderregelung in dem Bundesstaat am 6. Dezember eine Stichwahl nötig werden. Die Auszählungen in Arizona und Nevada lagen ebenfalls noch sehr eng beieinander. In Arizona hatte die Auszählung bei der Präsidentschaftswahl 2020 mehrere Tage gedauert.

Trump-Gegner DeSantis gewinnt Florida

Im Repräsentantenhaus konnten die Republikaner einige Sitze in Florida hinzugewinnen, in anderen Bundesstaaten sah es teils nach möglichen Zugewinnen für die Demokraten aus. Besonders in Florida schnitten die Republikaner gut. Der dortige Gouverneur Ron DeSantis wurde klar wiedergewählt. Er gilt vielen als möglicher Konkurrent von Donald Trump im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur 2024.

Ex-Präsident Trump hatte DeSantis am Dienstag noch gedroht, falls dieser 2024 ins Rennen ums Weiße Haus einsteigen sollte. Er könne über DeSantis "Dinge erzählen, die nicht besonders schmeichelhaft sind", sagte er im US-Fernsehen. Trump hatte am Montag für den 15. November eine "sehr große Mitteilung" angekündigt. Es ist davon auszugehen, dass er seine schon seit langem angedeutete Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2024 ankündigen will.

Bei den "Midterms" in der Mitte der vierjährigen Amtszeit von Biden werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus neu vergeben und 35 der 100 Sitze im Senat, der zweiten Kammer des US-Parlaments. Die Republikaner müssten netto einen Sitz im Senat und fünf Sitze im Abgeordnetenhaus hinzugewinnen, um in beiden Kammern eine Mehrheit zu haben.

