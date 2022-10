Netflix wird billiger - zeigt aber Werbung

Der Streaminganbieter Netflix lockt Nutzer:innen zukünftig mit einem vergünstigten Abo-Preis: Für 4,99 Euro im Monat stehen dann die Inhalte zur Verfügung. Allerdings hat das Ganze einen Haken: Das Modell beinhaltet die Ausspielung von Werbung.

Wie Netflix-Manager Greg Peters am Donnerstag (13. Oktober) in einer Pressemeldung mitteilte, müssten sich Kund:innen, die sich für das Modell entscheiden, auf stündlich etwa vier bis fünf Minuten Werbung einstellen. Die Werbespots werden zum Start eine Länge von 15 oder 30 Sekunden haben und vor oder während der Serien und Filme laufen. Das sogenannte "Basis-Abo mit Werbung" wird zunächst in zwölf Ländern zusätzlich zu dem bereits bestehenden werbefreien Abo-Modellen verfügbar sein, neben Deutschland unter anderem auch in den USA, dem Vereinigten Königreich, Italien, Spanien und Frankreich.

Kein Download, beschränkte Auswahl

Wer das werbefinanzierte Abo abschließt, muss allerdings mit weiteren Einschränkungen im Vergleich zu den werbefreien Modellen rechnen: Das Downloaden von Inhalten werde nicht möglich sein. Außerdem werde eine "begrenzte Anzahl von Filmen und Serien aus Lizenzgründen nicht verfügbar sein", so die Aussage in der Pressemitteilung. Man arbeite allerdings daran, dies zu ändern, so Peters.

Das neue Abo-Modell wird in Deutschland ab dem 3. November, 17:00 Uhr, starten. Für bestehende Abonnements und Mitgliedschaften werden sich keine Änderungen ergeben.

