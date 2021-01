ProSieben und die Welt blicken auf Washington. Am Mittwoch wird der 46. Präsident der USA, Joe Biden, in sein Amt eingeführt. Für ProSieben blicken Moderatorin Viviane Geppert und der gebürtige US-Amerikaner Steven Gätjen im "ProSieben Spezial LIVE: Joe Biden wird US-Präsident" am Mittwoch ab 17:45 Uhr auf die Zeremonie, in der Joe Biden und seine Vizepräsidentin Kamala Harris ihren Amtseid ablegen.

Professor Simon Wendt, Amerikanist an der Goethe-Universität Frankfurt, ist als Experte geladen.

Thomas Hayo wird zu Gast sein. Er ist in den vergangenen Monaten mit der Kamera durch die USA gereist und hat US-Bürger interviewt. Dabei hat er hautnah erfahren, wie gespalten die Vereinigten Staaten von Amerika sind.

"ProSieben Spezial LIVE: Joe Biden wird US-Präsident", am Mittwoch, 20. Januar 2021, ab 17:45 Uhr auf ProSieben