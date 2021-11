Kurzfristige Programmänderung auf zwei Sendern. Die vierte Corona-Welle überrollt Deutschland. Die Ministerpräsidentenkonferenz tagt am Donnerstag in Berlin. Deshalb ändern SAT.1 und ProSieben kurzfristig ihre Programme und zeigen am Donnerstag, 18. November 2021, 20:15 Uhr, live die Sondersendung "Corona. Spezial".