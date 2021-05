Programmänderung in der ProSieben-Prime-Time. Olaf Scholz, Vizekanzler und Spitzenkandidat der SPD, stellt sich am Mittwoch, 12. Mai 2021, um 20:15 Uhr live in Berlin in der Sondersendung "ProSieben Spezial Live. Der Kanzlerkandidat im Interview" den Fragen von Linda Zervakis und Louis Klamroth.