Kevin Großkreutz vs. Pascal Hens

Dieser Abend hat Geschmack. Dieser Abend hat Sportsgeist. Dieser Abend hat zwei Weltmeister. Dieser Abend hat HSV und BVB. Dieser Abend hat Hand und Fuß. Am Samstag treten Pascal "Pommes" Hens und Kevin "Fisch" Großkreutz bei "Schlag den Star" live auf ProSieben gegeneinander an.



Für Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz wird das wohl zum letzten Spiel seiner Profi-Karriere. Doch der Kneipenrestaurant-Besitzer zeigt sich auch hier siegessicher: "Ich habe ein Restaurant, da werden Pommes normalerweise frittiert. Aus Pommes wird heute Pascal Henschen-Klein!" Handball-Weltmeister Pascal Hens kann da nur müde lächeln: "Nach diesem Fight ist Kevin ganz allein zu Haus!"



In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegner bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Raab TV. Musikalische Unterstützung bekommen die Gegner von Yvonne Catterfeld mit "Patience" und von Zoe Wees mit "Control" und "Girls Like Us".



"Schlag den Star" am Samstag, 6. Februar, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben