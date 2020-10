Tim Wiese fordert Patrick "Coach" Esume heraus bei "Schlag den Star" am Samstag live auf ProSieben.

Wird beim Aufeinandertreffen der beiden Sport-Titanen endgültig die Frage geklärt, wer besser ist: Spieler oder Coach? Bringt der Altersunterschied dem acht Jahre jüngeren Tim Wiese einen Vorteil? Kann Patrick Esume seine Coach-Erfahrung in eine gewinnbringende Taktik für die Live-Show verwandeln? Wer von beiden überzeugt nicht nur mit seinen Muskeln, sondern auch mit Köpfchen und Fingerspitzengefühl? In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegner bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro.

Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Raab TV.

Musikalische Unterstützung bekommen die Beteiligten am Samstag von Zara Larsson mit ihrem Song "WOW", von Mark Forster X VICE X Michael Geldreich "Bist du okay", von FameMaker-Gewinner Basti mit "Starlight" und von Cage mit "Weapon".

"Schlag den Star" am Samstag um 20:15 Uhr, live auf ProSieben