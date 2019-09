Sänger und „The Masked Singer“-Gewinner Max Mutzke gegen Comedian Teddy Teclebrhan – das ist zu Beginn ein lustiger Schlagabtausch, bei dem der Comedystar sogar das Gesangsduell gewinnt. Danach geht Max Mutzke in der ProSieben-Show „Schlag den Star“ aber klar in Führung – bis es zu einem schmerzhaften Drama kommt. Er verletzt sich beim Fechtduell an der linken Wade, muss ärztlich behandelt werden. Der Sänger kann nicht mehr auftreten und Moderator Elton bietet ihm sogar an, das Spiel abzubrechen! Doch der Siegeswille ist bei Max Mutzke stärker als die Schmerzen. Er kämpft mit einem Muskelfaserriss weiter, gewinnt das Fechtduell und holt mit 62:4 Punkten den Sieg bei „Schlag den Star“.