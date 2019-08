Ay Caramba, ihr Nerds!

Ab dem 16. September 2019 sorgen "Die Simpsons" neben den Genies von "The Big Bang Theory" für das richtige Maß an Wahnsinn am Mad Monday auf ProSieben. In den Umzugskartons der gelben Kultfamilie: neue Folgen der 29. Staffel und ein Rekord. Zum Auftakt zeigt ProSieben die 636. Episode. Damit wird die Zeichentrickserie endgültig zur langlebigsten US-Prime-Time-Serie der TV-Geschichte. In der Anfangssequenz von "Rezeptfrei" triumphiert das jüngste Familienmitglied Maggie daher im Western-Duell über den Star des bisherigen Rekordhalters "Rauchende Colts".

Der Mad Monday am 16. September 2019 auf ProSieben im Überblick:

20:15 Uhr – Start der neuen Folgen "The Big Bang Theory" (12. Staffel, 12 Episoden)

20:45 Uhr – Start der neuen Folgen "Young Sheldon" (2. Staffel, 10 Episoden)

21:15 Uhr – Start der neuen Folgen "Die Simpsons" (29. Staffel, 6 Episoden)