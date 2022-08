Horoskop Karriere 2022: Dieses Sternzeichen hat jetzt im August Erfolg im Job

Vielleicht hattest du schon mal solche Phasen, in denen dich dieser eine Gedanke immer wieder verfolgt hat: "Ich brauche etwas Neues in meinem Leben" Etwas, das anders ist, das das Leben mal wieder auf den Kopf stellt (im positiven Sinne). Eben eine Sache, die einen erfüllt und glücklich macht. Wenn wir solche "Neustart"-Gedanken haben, deutet alles darauf hin, dass wir mit unserer aktuellen Lebenssituation nicht zufrieden sind. Meistens legt sich die Unzufriedenheit wieder und schon nach wenigen Tagen oder Wochen fühlen wir uns wieder besser. Die Gedanken, wie wir dem Chef die Kündigung auf den Tisch knallen oder uns ein One-Way-Ticket kaufen und endlich auswandern, verblassen und verschwinden dann ganz.

Wann ist ein Neustart sinnvoll?

Doch manchmal lässt uns der Gedanke einfach nicht los – weil wir tief in uns drin spüren, dass ein Neustart genau das ist, was wir jetzt brauchen und dass eine Veränderung unser Leben so viel besser machen würde. Diese drei Sternzeichen stecken im Juli in dieser Zwickmühle: Sie träumen von einem Neubeginn, der Neustart ist zum Greifen nah, doch die Sternzeichen sind noch nicht mutig genug, es durchzuziehen. Erfahre hier, welche Sternzeichen jetzt im Sommer einen Neustart dringend nötig haben und wieso es sich für sie auszahlt, wenn sie den Neuanfang wagen.

Wassermann: Ein Neustart im Job weckt den Ehrgeiz

Jeden Tag das Gleiche machen? Nein, das ist nichts für den Wassermann. Vor allem im Job ist das Sternzeichen Wassermann sehr experimentierfreudig und verspürt den Wunsch, etwas außergewöhnliches und bahnbrechendes zu tun. Stellt sich eine Routine ein, ist der Wassermann schnell gelangweilt, der Ehrgeiz und die Arbeitsmotivation schrumpfen dahin. Genau das ist jetzt leider im Juli passiert. Dein Job langweilt dich, deine Aufgaben füllen dich nicht mehr aus und eigentlich sitzt du gerade nur deine Zeit ab. So kann es auf Dauer nicht weitergehen. Wassermänner brauchen die Herausforderung im Job, sonst sind sie nämlich auch im Privatleben unausgeglichen und gereizt. Es ist also jetzt im Sommer an der Zeit, die Sache anzupacken und deine Arbeitssituation zu verändern.

Es muss aber nicht gleich ein Jobwechsel sein. Überlege dir, ob du neue Aufgaben in deinem aktuellen Job übernehmen könntest, die dich reizen und das Arbeits-Feuer in dir wieder entfachen. Spreche mit deinen Arbeitskollegen und deinen Vorgesetzten darüber und zeige dich von deiner motivierten Seite. Die Chancen stehen (besonders Mitte August) gut, dass du neue Arbeitsbereiche oder Aufgaben in deinem aktuellen Job bekommst – und zwar solche, die deinen Ehrgeiz und deine Freude am Job wieder zum Leben erwecken.

Jungfrau: Ein Neustart in der Liebe stellt alles auf den Kopf

Und plötzlich stolpert jemand in dein Leben und nichts ist mehr wie es war. Menschen mit dem Sternzeichen Jungfrau werden den ganzen Juli und den Anfang August einen Sommer voller Flirts und Abenteuer erleben. Eine ernste Beziehung? Das haben die Jungfrauen eigentlich gar nicht im Kopf. Doch dann kommt es (wie so oft in der Liebe) anders als erwartet. Du wirst einer Person begegnen, die dich von der ersten Sekunde an umhaut und deine Schmetterlinge im Bauch nach einem sehr langen Winterschlaf erweckt. Dennoch wirst du, typisch für Jungfrauen, erstmal zweifeln und dir den Kopf zerbrechen, ob du eine ernsthafte Beziehung eingehen sollst. Überspringe den Part mit den Zweifeln oder verkürze ihn zumindest: Denn dieser Neustart in der Liebe ist genau das, was du jetzt brauchst.

Diesen Neuanfang in der Liebe wirst du nicht bereuen, versprochen. Und noch ein kleiner Tipp: Trau dich, über deine Gefühle zu sprechen und deine Emotionen zu zeigen – auch wenn du darin noch ungeübt bist und Angst davor hast. Deine Offenheit wird sich auszahlen und dafür sorgen, dass deine neue Beziehung gleich von Anfang an wie ein wahr gewordenes Märchen verläuft.

Steinbock: Ein Neustart in einem neuen Zuhause wirkt wie ein Befreiungsschlag

Die Steinböcke verspüren seit Anfang oder spätestens Mitte Juli immer mehr den Wunsch, ihre Zelte abzubrechen und einen Neustart zu wagen. Sie fühlen sich in ihren eigenen vier Wänden nicht mehr richtig wohl, möchten am liebsten gleich die Umzugskartons packen und sich ein neues Zuhause einrichten. Ob Zusammenziehen mit dem Schatz, eine neue WG oder der Bezug einer neuen (oder der ersten) eigenen Wohnung: Ein Tapetenwechsel ist dringend nötig, dafür sollte sich der Steinbock im Sommer auch die Zeit nehmen und sich den anstrengenden Aufgaben wie Wohnungssuche und Umzug stellen. Denn tatsächlich könnte dieser Umzug für die Steinböcke eine Art Befreiungsschlag sein. Danach werden sie sich endlich angekommen und wieder wohl in ihrem neuen Zuhause fühlen.

Bei einigen Steinböcken geht der Wunsch nach einem Neustart aber noch weiter: Sie sind nicht nur mit ihrer Wohnsituation unzufrieden, es ist die ganze Stadt oder das Dorf, vor dem sie am liebsten flüchten und irgendwo an einem neuen Ort von neu anfangen wollen. Wer gerade so fühlt, sollte allerdings nicht überhitzt handeln. Wer seine Umgebung verlassen möchte oder gar vom Auswandern träumt, sollte das nur mit einem Plan im Kopf und guter Vorbereitung durchziehen. Dann kann es durchaus der richtige Schritt sein.