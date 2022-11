Du kommst nach einem langen Tag aus der Arbeit und willst mit Freunden in einer Bar entspannt den Abend ausklingen lassen. Welchen Drink würde dir "House of the Dragon"-Star Emma D'Arcy da empfehlen? Richtig: "A Negroni…Sbagliato…with Prosecco in it". In einem Interview zwischen Emma D'Arcy und Serien-Kollegin Olivia Cooke wurde Emma nach einem Lieblingscocktail gefragt. Und der nicht-binäre Hollywood-Star löste mit der Antwort einen regelrechten TikTok-Trend aus. Aber es war nicht nur die Neugier auf den Drink, die die Sbagliato-Manie verursachte. Es war die sanfte, sinnliche Art, mit der Emma die Worte in einem britischen Akzent aussprach.

Ist der Negroni auch dein Lieblingsdrink? Erfahre hier, was das über deine Persönlichkeit aussagt.

Das sind die beliebtesten Cocktails der Deutschen:

Barkeeper:innen - besonders in queeren Bars - können sich gerade nicht mehr vor Negroni Sbagliato-Bestellungen retten. Und auf TikTok hat Emma geradezu einen Hype ausgelöst. Bisher haben bereits mehr als 16.000 Menschen Videos zur Stimme von Emma aufgenommen - die Zahl wächst täglich weiter. Einige Nutzer benutzen den Sound, um zu zeigen, was sie besonders gerne mögen, sei es einen Drink, ein Outfit oder einfach nur, um zu schwärmen, wie sexy sie Emmas Stimme finden.

Emma D’Arcy: Facts über den House of the Dragon-Star

oh nothing, just thinking about emma’s negroni sbagliato with prosecco in it pic.twitter.com/712yu3DgkX — mina | avatrice finally kissed (@axolotl_grl) October 10, 2022

Emma D'Arcy ist in London geboren und lebte später in Oxford. Dort hat der Serienstar "Fine Arts" studiert und schließlich die Liebe zur Schauspielerei entdeckt. Der wohl größte bisherige Erfolg ist die Rolle in dem "Game Of Thrones"-Spin-Off "House of the Dragon". In der Serie spielt Emma die erwachsene Rhaenyra Targaryen, die Erbin des Eisernen Throns. Der Hollywood-Star identifiziert sich selbst als nicht-binär.

Übrigens: Im Englischen gibt es für nicht-binäre Menschen das Pronomen "they/them". Im Deutschen ist man sich allerdings noch nicht ganz schlüssig und manche nicht-binäre Menschen bevorzugen es, mit Neo-Pronomen wie "dey" oder "xier" angesprochen zu werden.

Negroni Sbagliato: So wurde der Trend-Cocktail erfunden und so macht man ihn

Nun, da du weißt, um was es grundlegend bei dem Trend geht, kommen wir zum wichtigen Teil.

Negroni Sbagliato: Aus was besteht der Cocktail?

Ein Negroni ist im Original ein italienischer Cocktail aus Gin, rotem Wermut und Campari. Ein Sbagliato ersetzt Gin durch Prosecco. Sbagliato heißt übrigens so viel wie "falsch" oder "inkorrekt". Der Name macht Sinn, denn Berichten zufolge soll der Sbagliato erfunden worden sein, als ein Barkeeper versehentlich eine Flasche Prosecco anstelle von Gin nahm.

Einige Barkeeper auf TikTok haben sich außerdem zu Wort gemeldet und darauf hingewiesen, dass der Cocktail einfach als Sbagliato bezeichnet wird. Es ist nicht nötig, "Negroni" zu sagen oder nach Prosecco zu fragen. Der Sbagliato ist also etwas weniger "feuchtfröhlich" als sein großer Bruder. Perfekt als Feierabenddrink, wenn du es nicht übertreiben willst.

Negroni Sbagliato: So machst du den Cocktail Zuhause

"Stunning" (also atemberaubend) - mit diesem Wort antwortet Olivia Cooke im Interview, als Emma über den Negroni Sbagliato spricht. Und genau das werden auch all deine Freunde sagen, sobald du den leckeren Cocktail für sie gezaubert hast.

So wird der basic Negroni Sbagliato perfekt

Für einen Drink brauchst du:

4cl Campari (oder ähnlicher Bitterlikör)

4cl süßen, roten Wermut

4cl (oder mehr) Prosecco

Eiswürfel

Orangenscheiben zum garnieren

einen Shaker

Schritt 1: Gebe zunächst den Campari (oder ähnlichen Bitterlikör) mit dem Wermut und ein paar Eiswürfeln in den Shaker und schüttle kräftig.

Schritt 2: Gebe das Ganze nun durch ein Sieb in ein vorgekühltes Glas in einen Shaker und gieße alles mit der gewünschten Menge an Prosecco auf. Gebe anschließend die Orangenscheibe als Dekoration mit ins Glas und genieße!

Falls du ein Gin Fan bist, kannst du natürlich auch das Original ausprobieren. Nehme dazu statt Prosecco einfach Gin. Du kannst auch mal beide Varianten ausprobieren und schauen, ob der Sbagliato-Hype gerechtfertigt ist.

Du brauchst für deine nächste Cocktail-Party noch mehr Inspiration? Wir haben hier 5 Trendcocktail Rezepte für dich. Zitronen-Pasta & Co: Diese TikTok-Rezepte solltest du unbedingt ausprobieren!

Wie schmeckt der Negroni Sbagliato?

Der Sbagliato hat die perfekte Balance aus bitter und süß. Gemischt mit Prosecco und der fruchtigen Note der Orangenscheibe ist der Drink eine wahre Geschmacksexplosion. Der Campari sorgt mit seiner angenehmen Zitrusnote für die perfekte Balance und rundet den Geschmack harmonisch ab.