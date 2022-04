Jenke von Wilmsdorff ist am Mittwochabend zu Gast bei "Zervakis & Opdenhövel. Live.". Hier gibt er einen Ausblick zu seinem Selbstexperiment, bei dem der Journalist an seine psychische Belastungsgrenze geht. Er will herausfinden: Wie depressiv ist Deutschland? Der Journalist erforscht an eigenen Leib, wie sich soziale Isolation und schlechte Nachrichten auf die Psyche auswirken.

Hilfe suchen zur Bewältigung dieser schwierigen Situation

Ein wichtiger Aspekt der Sendung: psychische Erkrankungen enttabuisieren und über mögliche Warnzeichen frühzeitig erkennen. So können sich Betroffene oder Angehörige rechtzeitig Hilfe suchen und einen Ausweg aus der Krise finden.

Im Folgenden sind einige Anlaufstellen aufgelistet, die nicht nur zuhören, sondern auch mit konkreter Beratung unterstützen.

Immer erreichbar: Die Telefonseelsorge

Sind Sie selbst depressiv oder haben Selbstmordgedanken? Rufen Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge an!

Bei diesen kostenlosen Hotlines erhalten Sie rund um die Uhr anonym Hilfe:

0800 / 111 0 111

0800 / 111 0 222

Das Angebot ist auch online unter www.telefonseelsorge.de erreichbar.

Die Berater:innen der Telefonseelsorge können Auswege aus schwierigen Lebenssituationen aufzeigen.

Kinder- und Jugendtelefon: Die Nummer gegen Kummer

Der Verein Nummer gegen Kummer richtet sich speziell an Kinder, Jugendliche und Eltern.

Telefonische Beratung erhalten Anrufer:innen bundesweit von montags bis samstags, 14 bis 20 Uhr, anonym und kostenlos unter der Nummer:

116 111

Ob kleine Sorgen oder große Probleme bei den Telefongesprächen steht die Hilfe zur Selbsthilfe im Vordergrund.

Weitere Angebote des Vereins sind "Jugendliche beraten Jugendliche", ein Elterntelefon sowie eine Online-Beratung unter www.nummergegenkummer.de.

Ärztlicher (psychiatrischer) Bereitschaftsdienst

Kostenlos und diskret helfen Haus- und Fachärzte im ärztlichen Bereitschaftsdienst rund um die Uhr. Sie unterstützen bei der Suche und einer schnellen Terminvergabe bei Ärzt:innen und Psycholog:innen in der Nähe.

116 117

Eigene Krisendienste in Bayern

Die Krisendienste Bayern nehmen täglich 24 Stunden lang Anrufe entgegen.

0800 / 655 3000

Das psychosoziale Beratungs- und Hilfeangebot wurde für Bürger:innen des Bundeslands Bayern eingerichtet, weitere Informationen unter www.krisendienste.bayern.

Das Info-Telefon bei Depressionen

Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe hat ein Info-Telefon zum Thema Depression mit diesen Erreichbarkeiten eingerichtet: Montag, Dienstag und Donnerstag von 13 bis 17 Uhr sowie Mittwoch und Freitag von 8:30 bis 12:30 Uhr. Unter der folgenden Nummer erhalten Anrufer:innen krankheits- und behandlungsbezogene Informationen sowie Hinweise zu Anlaufstellen.

Die Telefonnummer lautet:

0800 / 33 44 533

Das Info-Telefon Depression ist kostenfrei.

Professionelle Hilfe bei Niedergeschlagenheit und Depression bieten auch diese Webseiten: