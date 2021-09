Am 29. September 2021 findet der nächste Gerichtstermin im Vormundschaftsstreit von Britney Spears statt. Zuvor beleuchtet "Zervakis & Opdenhövel. Live." das Thema in der Sendung. Hier gibt es die Chronologie der Ereignisse: Wie kam es zum Rechtsstreit und was ist bisher passiert?