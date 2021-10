Am 16. Oktober 2021 ist " The Masked Singer" in eine neue Staffel gestartet. Immer samstags treten beim größten TV-Rätsel Deutschlands zehn Stars in aufwendig gestalteten Kostümen mit Gesangsdarbietungen auf. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer stellt sich dabei eine große Frage: Welche prominenten Köpfe stecken unter welchen Masken?

Jens Riewa besucht "Zervakis & Opdenhövel. Live."

Am Ende der ersten Folge gab es die erste Enthüllung: Jens Riewa war die Chili! Heute Abend ist der Chefsprecher der "Tagesschau" bei " Zervakis & Opdenhövel. Live." zu Gast, um von seiner Teilnahme bei "The Masked Singer" zu berichten.

#ZOL begrüßt "The Masked Singer"

Live bei #ZOL spricht Jens Riewa über die unglaubliche Erfahrung, unter strengster Geheimhaltung bei einer erfolgreichen Unterhaltungsshow auf der Bühne zu stehen.

Im Clip: Jens Riewa ist die Chili

Wiedersehen mit Matthias Opdenhövel

Für den "Tagesschau"-Sprecher gibt es im #ZOL-Studio ein Wiedersehen mit Matthias Opdenhövel. Denn der Moderator, der zusammen mit Linda Zervakis "Zervakis & Opdenhövel. Live." präsentiert, ist auch der Host von "The Masked Singer" auf ProSieben.

"Zervakis & Opdenhövel. Live." startet heute um 20:15 Uhr auf ProSieben. Mehr zu den Themen der Sendung findest du hier.