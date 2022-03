Rund 45 Millionen Menschen leben in der Ukraine. Seit den Angriffen der russischen Armee befinden sich laut den Vereinten Nationen (UNO) bereits 300.000 Menschen auf der Flucht. Nicht nur in Osteuropa herrscht Fassungslosigkeit, Angst und Wut über Putins Vorgehen – auch in Deutschland gehen Menschen vielerorts auf die Straßen und halten Mahnwachen, um gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren.

So können Sie helfen: Spenden an Aktion Deutschland Hilft

Aktion Deutschland Hilft ist ein Zusammenschluss von 23 deutschen Hilfsorganisationen, mit dem Ziel, den Menschen in der Ukraine schnelle und koordinierte Nothilfe zu leisten. Teil des Bündnisses sind unter anderem der Arbeiter-Samariter-Bund, AWO International, CARE Deutschland, Habitat for Humanity, HELP – Hilfe zur Selbsthilfe, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst, World Vision Deutschland und der Paritätische Wohlfahrtsverband.

Sie alle unterstützen Betroffene und Geflüchtete bei akuten Versorgungsengpässen vor Ort, bei medizinischen Behandlungen und der sicheren Unterbringung und Versorgung außerhalb des Kriegsgebiets.

Sie wollen helfen? Unter den folgenden Daten können Sie spenden:

Aktion Deutschland Hilft e.V.

DE62 3702 0500 0000 1020 30

BIC: BFSWDE33XXX

Bank für Sozialwirtschaft

Stichwort: Nothilfe Ukraine

Weitere Spendenmöglichkeiten

Sie können die Menschen in der Ukraine unterstützen – auch folgende Verbände, Vereine und Hilfsorganisationen rufen deutschlandweit zu Spenden auf:

#ZOL informiert am Mittwochabend

Auch in der morgigen Sendung von "Zervakis und Opdenhövel. Live." werden die Moderator:innen auf die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine eingehen und über die Flucht vieler Betroffener berichten. Außerdem wird Thema sein: Die Zeitenwende der deutschen Sicherheitspolitik. Welche Maßnahmen wurden jüngst gegen Russland eingeleitet und welche Auswirkungen hat es auf die russische Bevölkerung?

"Zervakis und Opdenhövel. Live." am Mittwoch, 2. März ab 21:25 Uhr auf ProSieben.

Der Russland-Ukraine-Konflikt: Die Themenseite

ProSieben berichtet in der regulären "Newstime"-Nachrichtensendung, aktuellen Newsflashes und "Ukraine SPEZIAL"-Sondersendungen über die Entwicklungen im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Zusätzlich gibt es eine Themenseite zum Ukraine-Konflikt, auf der Sie die neuesten Nachrichten, Beiträge aus den ProSieben Magazinen und Hintergrundartikel des Galileo Teams finden.