Long-Covid-Symptome können sehr vielseitig sein. Die Behandlung der Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestaltet sich daher mitunter schwierig. In der Sendung am Mittwoch, 23. Februar 2022, räumt "Zervakis & Opdenhövel. Live." diesem wichtigen Thema den notwendigen Platz ein.

#ZOL: Telefon-Hotline für Long-Covid-Betroffene

Neben einem Beitrag über Long-Covid und einem anschließenden Studiogespräch bietet #ZOL Betroffenen konkrete Hilfe an. In der Telefonsprechstunde beantworten drei Ärztinnen die Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer.

An der kostenfreien Long-Covid-Hotline, die extra für "Zervakis & Opdenhövel. Live." eingerichtet wurde, sind diese Expertinnen ab 18 Uhr zu erreichen:

Dr. med. Sezer Melisande Lammers , Chefärztin der Fachklinik für Psychosomatik und Psychotherapie, MEDICLIN Klinik Reichshof

, Chefärztin der Fachklinik für Psychosomatik und Psychotherapie, MEDICLIN Klinik Reichshof Dr. Katharina Grobholz , Oberärztliche Leitung der neuro-psychiatrischen Post-Covid-Ambulanz München

, Oberärztliche Leitung der neuro-psychiatrischen Post-Covid-Ambulanz München Dr. Leila Kyavar, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie der neuro-psychiatrischen Post-Covid-Ambulanz München

Während der Sendung werden Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel bei der Live-Sprechstunde vorbeischauen und gemeinsam mit den Ärztinnen einige häufig gestellte Fragen aufgreifen. Die Zuschauer:innen erhalten Tipps für den Umgang mit Long-Covid.

Die Nummer der Long-Covid-Sprechstunde bei "Zervakis & Opdenhövel. Live."

Die kostenfreie Telefonnummer lautet:

0800-4766661

Am 23. Februar 2022 ab 18 Uhr können Anruferinnen und Anrufer unter dieser Nummer Fragen zum Thema Long-Covid stellen.

Neue Volkskrankheit Long-Covid?

Nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 leiden einige Menschen unter Langzeitfolgen ihrer Corona-Erkrankung. Neben körperlichen Symptomen sind inzwischen auch verschiedene kognitive Begleiterscheinungen bekannt. Ein Beispiel dafür ist der sogenannte "Brain Fog" (deutsch: Gehirn-Nebel). Betroffene vergessen Worte oder haben Konzentrationsprobleme.

Bei "Zervakis & Opdenhövel. Live." berichtet ProSieben-Reporterin Marlen Peters von ihren Erfahrungen mit Long-Covid. "Es ist nicht so, wie wenn dir in einem Gespräch mal ein Wort nicht einfällt, aber du kannst es trotzdem umschreiben. Ich bin einfach komplett blank. Ich weiß nicht mal mehr, was ich sagen wollte. Und ich merke, dass mein Hirn gar nicht daran arbeitet, eine Lösung zu finden. Es ist, als würden Grillen in meinem Kopf zirpen."

#ZOL begleitet die 31-jährige Journalistin auf der Suche nach Behandlungsmöglichkeiten.