Ab dem 29. März sind eure Lieblingsärzte wieder da. Die 13. Staffel von "Grey's Anatomy" startet um 20:15 Uhr mit gleich zwei Folgen am Stück.

Am 29. März gibt es neue Folgen von "Grey’s Anatomy"

Es ist viel passiert!

Am Ende der letzten Staffel ist viel passiert: Amelia und Owen haben geheiratet, April hat ein Mädchen zur Welt gebracht, Meredith hat eine Affäre mit Riggs angefangen, Callie ist nach New York gezogen und teilt sich das Sorgerecht um ihre Tochter mit Arizona und Jo hat endlich offenbart, dass sie Alex nicht heiraten konnte, weil sie noch mit ihrem gewalttätigen Ex verheiratet ist.

Wie geht es weiter für die Ärzte des Grey Sloan Memorial? Nach dem dramatischen Ende der 12. Staffel müssen vor allem Meredith und Alex mit unangenehmen Konsequenzen rechnen.

"Grey’s Anatomy" Staffel 13 läuft ab dem 29. März ab 20:15 Uhr auf ProSieben.