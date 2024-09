Lust auf lachen? Simon Gosejohanns Kult-Show "Comedystreet" kehrt mit 20 neuen Folgen und prominenter Unterstützung zurück.

Das Wichtigste in Kürze Seit 7. August auf Joyn: 20 neue Folgen "Comedystreet" mit Prank-Master Simon Gosejohann. Außerdem : Ab dem 4. September immer um 22.25 Uhr auf ProSieben .

Sandra Sprünken und Marco Gianni helfen erstmals dabei, ahnungslose Passanten zu pranken.

Das Comedy-Format lief bereits zwischen 2002 und 2013 auf ProSieben.

++Update++: Jetzt auch im TV!

Nicht nur die Joyn-Zuschauer sollen was zu lachen haben! Die drei schambefreiten Comedian Simon Gosejohann, Sandra Sprünken und Marco Gianni bringen auch Gelächter in euren Fernsehabend! Jeden Mittwoch um 22:25 Uhr streifen sie durch die Straßen und im TV. Jetzt heißt es also Schamgefühl aus- und Fernseher anmachen. Gleich vier neue Folgen "Comedystreet" am Stück erwarten euch!

Es macht so einen Spaß, wieder auf die Straße zu gehen und für peinlich berührte Gesichter zu sorgen. Schnallt euch an: "Comedystreet" is back! Simon Gosejohann

"Comedystreet" kehrt zurück: Frecher und lustiger denn je

Freunde des gepflegten Fremdschämens, haltet euch fest: Seit dem 7. August 2024 ist es wieder so weit!

Joyn bringt "Comedystreet" zurück auf die Bildschirme - und diesmal gleich im Dreierpack. Simon Gosejohann, der Meister der schamlosen Streiche, kehrt mit brandneuen Folgen als Joyn Original zurück.

Doch damit nicht genug: Verstärkung gibt’s von der quirligen Moderatorin Sandra Sprünken und dem Social-Media-Star Marco Gianni.

20 neue Folgen schamloser Streiche

Ob der harmlose Spaziergang durch die Innenstadt oder der kleine Einkaufsbummel - nichts ist mehr sicher vor dem Trio.

Mit versteckter Kamera im Anschlag sind Simon, Sandra und Marco stets bereit, ahnungslose Passanten aufs Korn zu nehmen und für schallendes Gelächter zu sorgen.

Freu dich auf 20 neue Folgen "Comedystreet", die du dir kostenlos bei Joyn anschauen kannst, sowie ab dem 4. September jeden Mittwoch ab 22.25 Uhr auf ProSieben.

Neues Team: Sandra Sprünken und Marco Gianni mit an Bord

Comedian und Moderatorin Sandra Sprünken kann es kaum erwarten, loszulegen: "Ich habe alle Staffeln gesehen und war immer großer Fan. Jetzt selbst dabei zu sein, ist einfach der beste Job der Welt."

Marco Gianni, der mit seinen witzigen Clips auf Tiktok und Instagram schon Millionen Zuschauer:innern begeistert hat, kann sein TV-Debüt kaum fassen: "'Comedystreet' mit Simon Gosejohann war einer der Gründe, warum ich als Kind davon geträumt habe, im Fernsehen zu sein."

Vorgestellt: das "Comedystreet"-Trio

Wer sind eigentlich die drei Spaßvögel, die in "Comedystreet" für urkomisches Chaos auf Deutschlands Straßen sorgen? Wir stellen das Comedy-Team rund um Simon Gosejohann kurz und knapp vor.

Simon Gosejohann

Langlebiges Format: Seit über 20 Jahren begeistert Simon Gosejohann mit "Comedystreet" die Zuschauer:innen.

Multitalent: Neben "Comedystreet" war er auch in zahlreichen anderen TV-Formaten zu sehen, darunter "Elton vs. Simon".

Preisgekrönt: Er gewann 2008 den Deutschen Comedypreis in der Kategorie "Beste Comedy-Show".

Mehr spannende Facts zum Prank-Meister erfährst du im Starprofil Simon Gosejohann.

Sandra Sprünken

Vielfältig: Sandra Sprünken ist nicht nur Comedian, sondern auch Moderatorin und Schauspielerin.

Bekannt aus dem Radio: Sie war viele Jahre Comedy-Redakteurin bei 1LIVE.

Podcast-Star: Unter anderem ist sie Teil des Comedy-Podcasts "1a B-Ware", den sie zusammen mit Luisa Charlotte Schulz betreibt.

Marco Gianni