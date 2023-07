Olivia Jones nimmt elf Kandidatinnen und Kandidaten die Beichte ab. Doch wann läuft "Das große Promi-Büßen" 2022 im TV? Hier erfährst du alle Sendetermine und Sendezeiten.

Bei "Das große Promi-Büßen" bekommen elf Promis ab heute die Chance, sich ihren öffentlichen Fehltritten zu stellen und dafür gerade zu stehen. Dazu beziehen sie ein Camp, in dem sie jedem Luxus entsagen und sich Challenges stellen. Die größte Herausforderung wartet aber in der "Runde der Schande", in der Olivia Jones die Teilnehmer:innen mit ihren größten Fauxpas konfrontiert.

"Das große Promi-Büßen": Alle Sendezeiten und Sendetermine im Überblick – Finale (11. August 2022)

Am 7. Juli 2022 startet "Das große Promi-Büßen" auf ProSieben. Elf Promis – darunter Elena Miras, Ennesto Monté, Calvin Kleinen und Gisele Oppermann – stellen sich ihren größten TV-Fehltritten.

Alle Sendetermine und Sendezeiten der Show in der Übersicht:

"Das große Promi-Büßen" Staffel 1 Folge 1: Donnerstag, 7. Juli 2022, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

"Das große Promi-Büßen" Staffel 1 Folge 2: Donnerstag, 14. Juli 2022, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

"Das große Promi-Büßen" Staffel 1 Folge 3: Donnerstag, 21. Juli 2022, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

"Das große Promi-Büßen" Staffel 1 Folge 4: Donnerstag, 28. Juli 2022, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

"Das große Promi-Büßen" Staffel 1 Folge 5: Donnerstag, 4. August 2022, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

"Das große Promi-Büßen" Staffel 1 Folge 6: Donnerstag, 11. August 2022, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

Update vom 12. Juli 2023: Die Gerüchteküche brodelt schon wieder: Wer sind die Kandidaten bei "Das große Promi-Büßen" 2023?